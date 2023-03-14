СМИ узнали первую версию цен еще одного поставщика продуктов для ВСУ (видео)

По данным журналистов, в первой версии договора о поставках продуктов для ВСУ за январь-февраль 2023 года поставщик ООО "Хорошее блюдо" предлагал яйца за 8,5 грн/шт, а цены на некоторые овощи были существенно завышены.

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На 2023 год Министерство обороны Украины заключило восемь договоров на поставку продуктов питания для Вооруженных сил. Согласно первой версии договора с ООО "Хорошее блюдо", цены на некоторые овощи были существенно выше рыночных, пишет Bihus.Info.

Журналистам удалось получить расходные накладные и копию контракта, подписанного оборонным ведомством с ООО "Хорошее блюдо". В упомянутых документах были замечены завышенные цены на некаторые продукты.

Так, цена на поставку картофеля в январе-феврале этого года в первой версии контракта составляла 27 грн/кг, на капусту — 33 грн/кг, на свеклу — 30 грн / кг. Цены на яйца в ООО "Хорошее блюдо" достигали 8-8,5 грн/шт.

При этом поставщик закупал картофель по 7,2-10,5 грн, капусту – по цене до 12,5 грн/кг, а свеклу – до 11 грн/кг. Таким образом, разница между ценами на закупку и поставку составила по картофелю 16,5-19,8 грн, капусте — от 20,5 грн, свеклы — минимум 19 грн/кг.

Цены на продукты для ВСУ в первоначальной версии контракта

Директор по закупкам ООО "Хорошее блюдо" завил, что за счет транспортировки продуктов на фронт "себестоимость доставки доходит до 10 грн за кг продукции".

В феврале 2023 года на сайте Министерства обороны Украины появилась информация о цене продуктов закупаемых для питания военнослужащих ВСУ на 2023 года. Согласно опубликованным данным, цены на картофель, капусту и свеклу в ООО "Хорошее блюдо" снизились на 7-10 г грн/кг.

В ООО "Хорошее блюдо" снизили цены на продукты

По словам журналистов, Минобороны не успело оплатить продукты по первой версии контракта с поставщиком. Оплата была остановлена после того, как в СМИ были обнародованы копии одного из документов.

"Допускаю, что мы будем продолжать контракты снова коротко. На два-три месяца максимум, для того чтобы все равно выйти на какую-то новую систему," — сказал журналистам министр обороны Украины Алексей Резников.

Поставщики рассказали, как получили контракты с Минобороны

Напомним, что 21 января журналист и основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов заявил, что Минобороны разворовывает бюджет, завышая цены на продукты питания для ВСУ. СМИ также обнародовали документы, в которых шла речь о закупке яиц по 17 грн/шт и картошку по 22 грн/кг.

По данным пресс-службы ГБР от 2 февраля, предприниматели, которые продавали военным яйца по 17 гривен и вносили в документы ложные данные были задержаны. По данным ведомства, нарушители нанесли государству ущерба на 4,6 млн грн.

Еще мы писали о том, что 3 февраля СБУ сообщила о разоблачении и ликвидации схем по разворовыванию бюджетных средств, которые выделялись на закупку продовольствия для армии. Правоохранители утверждают, что злоумышленники нанесли ущерб стране на 119,5 млн гривен.