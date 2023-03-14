ЗМІ дізналися першу версію цін ще одного постачальника продуктів для ЗСУ (відео)
За даними журналістів, у першій версії договору про постачання продуктів для ЗСУ за січень-лютий 2023 року постачальник ТОВ "Гарна страва" пропонував яйця за 8,5 грн/шт, а ціни на деякі овочі були суттєво завищені.
На 2023 рік Міністерство оборони України уклало вісім договорів на постачання харчові продукти для Збройних Сил. Згідно з першою версією договору з ТОВ "Гарна страва", ціни на деякі овочі були суттєво вищі за ринкові, пише Bihus.Info.
Журналістам вдалося отримати видаткові накладні та копію контракту, підписаного оборонним відомством з ТОВ "Хороша страва". У згаданих документах було помічено завищені ціни на деякі продукти.
Так, ціна на постачання картоплі у січні-лютому цього року у першій версії контракту становила 27 грн/кг, на капусту – 33 грн/кг, на буряк – 30 грн/кг. Ціни на яйця у ТОВ "Гарна страва" досягали 8-8,5 грн/шт.
При цьому постачальник закуповував картоплю за 7,2-10,5 грн, капусту – за ціною до 12,5 грн/кг, а буряки – до 11 грн/кг. Таким чином, різниця між цінами на закупівлю та постачання склала по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті — від 20,5 грн, буряках — мінімум 19 грн/кг.
Директор із закупівель ТОВ "Хороша страва" заявив, що внаслідок транспортування продуктів на фронт "собівартість доставки доходить до 10 грн за кг продукції".
У лютому 2023 року на сайті Міністерства оборони України з'явилася інформація про ціну продуктів, що закуповуються для харчування військовослужбовців ЗСУ на 2023 рік. Згідно з опублікованими даними, ціни на картоплю, капусту та буряк у ТОВ "Хороша страва" знизилися на 7-10 г грн/кг.
За словами журналістів, Міноборони не встигло оплатити продукти за першою версією контракту із постачальником. Оплату було зупинено після того, як у ЗМІ було оприлюднено копії одного з документів.
"Припускаю, що ми будемо продовжувати контракти знову коротко. На два-три місяці максимум, щоб все одно вийти на якусь нову систему", — сказав журналістам міністр оборони України Олексій Резніков.
Нагадаємо, що 21 січня журналіст та засновник проекту "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив, що Міноборони розкрадає бюджет, завищуючи ціни на харчові продукти для ЗСУ. ЗМІ також оприлюднили документи, в яких йшлося про закупівлю яєць по 17 грн/шт та картоплю по 22 грн/кг.
За даними пресслужби ДБР від 2 лютого, підприємці, які продавали військовим яйця по 17 гривень і вносили до документів неправдиві дані, були затримані. За даними відомства, порушники завдали державі збитків на 4,6 млн грн.
Ще ми писали про те, що 3 лютого СБУ повідомила про викриття та ліквідацію схем із розкрадання бюджетних коштів, які виділялися на закупівлю продовольства для армії. Правоохоронці стверджують, що зловмисники завдали збитків країні на 119,5 млн гривень.