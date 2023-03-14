ЗМІ дізналися першу версію цін ще одного постачальника продуктів для ЗСУ (відео)

За даними журналістів, у першій версії договору про постачання продуктів для ЗСУ за січень-лютий 2023 року постачальник ТОВ "Гарна страва" пропонував яйця за 8,5 грн/шт, а ціни на деякі овочі були суттєво завищені.

Related video

На 2023 рік Міністерство оборони України уклало вісім договорів на постачання харчові продукти для Збройних Сил. Згідно з першою версією договору з ТОВ "Гарна страва", ціни на деякі овочі були суттєво вищі за ринкові, пише Bihus.Info.

Журналістам вдалося отримати видаткові накладні та копію контракту, підписаного оборонним відомством з ТОВ "Хороша страва". У згаданих документах було помічено завищені ціни на деякі продукти.

Так, ціна на постачання картоплі у січні-лютому цього року у першій версії контракту становила 27 грн/кг, на капусту – 33 грн/кг, на буряк – 30 грн/кг. Ціни на яйця у ТОВ "Гарна страва" досягали 8-8,5 грн/шт.

При цьому постачальник закуповував картоплю за 7,2-10,5 грн, капусту – за ціною до 12,5 грн/кг, а буряки – до 11 грн/кг. Таким чином, різниця між цінами на закупівлю та постачання склала по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті — від 20,5 грн, буряках — мінімум 19 грн/кг.

Ціни на продукти для ЗСУ у початковій версії контракту

Директор із закупівель ТОВ "Хороша страва" заявив, що внаслідок транспортування продуктів на фронт "собівартість доставки доходить до 10 грн за кг продукції".

У лютому 2023 року на сайті Міністерства оборони України з'явилася інформація про ціну продуктів, що закуповуються для харчування військовослужбовців ЗСУ на 2023 рік. Згідно з опублікованими даними, ціни на картоплю, капусту та буряк у ТОВ "Хороша страва" знизилися на 7-10 г грн/кг.

У ТОВ "Гарна страва" знизили ціни на продукти

За словами журналістів, Міноборони не встигло оплатити продукти за першою версією контракту із постачальником. Оплату було зупинено після того, як у ЗМІ було оприлюднено копії одного з документів.

"Припускаю, що ми будемо продовжувати контракти знову коротко. На два-три місяці максимум, щоб все одно вийти на якусь нову систему", — сказав журналістам міністр оборони України Олексій Резніков.

Постачальники розповіли, як отримали контракти з Міноборони

Нагадаємо, що 21 січня журналіст та засновник проекту "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив, що Міноборони розкрадає бюджет, завищуючи ціни на харчові продукти для ЗСУ. ЗМІ також оприлюднили документи, в яких йшлося про закупівлю яєць по 17 грн/шт та картоплю по 22 грн/кг.

За даними пресслужби ДБР від 2 лютого, підприємці, які продавали військовим яйця по 17 гривень і вносили до документів неправдиві дані, були затримані. За даними відомства, порушники завдали державі збитків на 4,6 млн грн.

Ще ми писали про те, що 3 лютого СБУ повідомила про викриття та ліквідацію схем із розкрадання бюджетних коштів, які виділялися на закупівлю продовольства для армії. Правоохоронці стверджують, що зловмисники завдали збитків країні на 119,5 млн гривень.