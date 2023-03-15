"Есть определенные успехи": Минобороны Украины о боях за Бахмут

По словам Анны Маляр, ситуация вокруг города остается крайне динамичной, но у украинских военных определенный успех на севере Бахмута.

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Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны имеют определенные успехи на север от Бахмута, однако стоит учитывать, что ситуация в городе динамически меняется. Об этом она сказала в эфире телемарафона вечером 14 марта.

Комментируя ситуацию в Бахмуте Анна Маляр отметила, что положение дел вокруг города остается крайне динамичным. Однако сейчас у Сил обороны есть "определенные успехи".

"У них есть успехи, но они есть и у нас. ВСУ смогли сделать кое-что на севере, есть и позитивная динамика", — отметила Маляр.

Также она сказала, что российские оккупанты несут тяжелые потери в попытках штурмовать Бахмут.

Добавим, вчера, 14 марта наемники ЧВК "Вагнер" опубликовали фотографии с района АЗОМа — это крупная промышленная часть на севере Бахмута. Туда в прошлом году приезжал президент Владимир Зеленский для награждения военных.

Примерная ситуация в боях за Бахмут

Напомним, 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Бахмут играет ключевую роль в устойчивости фронта украинских военных.

Также 14 марта СМИ писали, что бои в Бахмуте сосредоточились в промзоне северной части города в районе промзоны.