"Є певні успіхи": Міноборони України про бої за Бахмут

За словами Ганни Маляр, ситуація навколо міста залишається вкрай динамічною, але українські військові мають певний успіх на півночі Бахмута.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони мають певні успіхи на північ від Бахмута, проте варто враховувати, що ситуація в місті динамічно змінюється. Про це вона сказала в ефірі телемарафону увечері 14 березня.

Коментуючи ситуацію в Бахмуті, Ганна Маляр зазначила, що стан справ навколо міста залишається вкрай динамічним. Однак зараз у Сил оборони є певні успіхи.

"У них є успіхи, але вони є і в нас. ЗСУ змогли зробити дещо на півночі, є й позитивна динаміка", — зазначила Маляр.

Також вона сказала, що російські окупанти зазнають тяжких втрат у спробах штурмувати Бахмут.

Додамо, вчора, 14 березня, найманці ПВК "Вагнер" опублікували фотографії з району АЗОМу — це велика промислова частина на півночі Бахмута. Туди минулого року приїжджав президент Володимир Зеленський для нагородження військових.

Приблизна ситуація в боях за Бахмут

Нагадаємо, 14 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Бахмут відіграє ключову роль у стійкості фронту українських військових.

Також 14 березня ЗМІ писали, що бої в Бахмуті зосередилися у промзоні північної частини міста.