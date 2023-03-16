Лучший способ защитить Молдову – защитить Украину, — глава МИД Британии

На вопрос журналистов, планирует ли Великобритания оказать военную поддержку Молдове, Клеверли ответил, что нужно помочь Украине защитить себя, это и будет лучшей защитой для Молдовы.

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Лучший способ защитить Молдову от физического нападения России — это помочь Украине защитить себя. Об этом сегодня, 16 марта, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, пишет The Guardian.

На вопрос журналистов, планирует ли Великобритания оказать военную поддержку Молдове, Клеверли ответил что нужно помогать сейчас Украине, чтобы не пришлось помогать другим.

"Мы твердо убеждены, что один из лучших способов защитить Молдову от физического нападения — это помочь украинцам защитить себя от России", — сказал он.

The Guardian отмечает, что ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдовы заразилось "русофобской инфекцией", в то время как Москва стремится к добрососедским отношениям с Кишиневом.

Напомним, 9 марта непризнанное Приднестровье обвинило СБУ в планировании покушения на своего "президента" Вадима Красносельського и теракта в центре Тирасполя. По информации т.н. "приднестровских СМИ" задание организовать "теракт" получил некий Вячеслав Кисничан, который якобы сотрудничал с украинской Службой безопасности.

Также мы информировали, что 8 марта молдавская оппозиционная пророссийская партия "Шор" выступила против вступления в НАТО на фоне заявлений президента Майи Санду о возможном прекращении нейтралитета Молдовы. По словам вице-председателя партии Марины Таубер, заявления Санду о необходимости вступления в военный союз могут привести к дестабилизации в стране и обострению приднестровского конфликта.

Кроме того, в непризнанном Приднестровье продолжают обвинять сотрудников СБУ в подготовке терактов. Местный телеканал "Первый Приднестровский" выпустил сюжет о якобы подготовке теракта против делегации ОБСЕ с 20 человек, когда она приезжала на переговоры в город Бендеры 14 февраля.

К слову, из-за повышенного риска для безопасности крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 14 марта приостанавливает все полеты в Молдову и из страны.