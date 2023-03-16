Найкращий спосіб захистити Молдову — захистити Україну, — глава МЗС Британії

На запитання журналістів, чи планує Великобританія надати військову підтримку Молдові, Клеверлі відповів, що потрібно допомогти Україні захиститися, це й буде найкращим захистом для Молдови.

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Найкращий спосіб захистити Молдову від фізичного нападу Росії — це допомогти Україні захистити себе. Про це сьогодні, 16 березня, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, пише The Guardian.

На запитання журналістів, чи планує Великобританія надати військову підтримку Молдові, Клеверлі відповів, що треба допомагати зараз Україні, щоб не довелося допомагати іншим.

"Ми твердо переконані, що один із найкращих способів захистити Молдову від фізичного нападу — це допомогти українцям захистити себе від Росії", — сказав він.

The Guardian зазначає, що раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що керівництво Молдови заразилося "русофобською інфекцією", тоді як Москва прагне добросусідських відносин із Кишиневом.

Нагадаємо, 9 березня невизнане Придністров'я звинуватило СБУ в плануванні замаху на свого "президента" Вадима Красносельського й теракту в центрі Тирасполя. За інформацією т.зв. "придністровських ЗМІ", завдання організувати "теракт" отримав дехто В'ячеслав Кисничан, який нібито співпрацював з українською Службою безпеки.

Також ми інформували, що 8 березня молдовська опозиційна проросійська партія "Шор" виступила проти вступу в НАТО на тлі заяв президентки Майї Санду про можливе припинення нейтралітету Молдови. За словами віцеголови партії Марини Таубер, заяви Санду про необхідність вступу до військового союзу можуть призвести до дестабілізації в країні та загострення придністровського конфлікту.

Крім того, у невизнаному Придністров'ї продовжують звинувачувати співробітників СБУ в підготовці терактів. Місцевий телеканал "Перший Придністровський" випустив сюжет про нібито підготовку теракту проти делегації ОБСЄ з 20 осіб, коли вона приїжджала на переговори в Бендери 14 лютого.

До речі, через підвищений ризик безпеки найбільший лоукостер у Центральній і Східній Європі Wizz Air із 14 березня зупиняє всі польоти в Молдову та з країни.