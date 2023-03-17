Журналисты WSJ призвали Байдена дать Украине дальнобойные ракеты за сбитый БПЛА MQ-9 Reaper

По словам сотрудников СМИ, главным приоритетом является предоставление Киеву комплекса, который позволит наносить удары в глубине российских позиций. Кроме того, Вашингтон может предоставить ВСУ беспилотники MQ-9.

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Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reeper, который был сбит российским истребителем СУ-27 над Черным морем, показывает, что глава Кремля Владимир Путин является агрессором и его интересы не ограничиваются Украиной. Об этом сказано в редакционной статье Wall Street Journal.

По мнению журналистов, российская провокация с дроном MQ-9 требует ответа со стороны США. А лучший ответ – дать Украине дальнобойное оружие, которое поможет победить армию РФ.

Сообщается, что беспилотник был сбит российским самолетом несмотря на то, что находился в международных водах. Это говорит о том, что Путин хочет сделать Черное море собственным водоемом.

"У президента Байдена теперь больше причин сделать то, что он мог бы сделать давным-давно: дать Украине оружие, необходимое для победы", — говорится в сообщении.

В материале сказано, что главным приоритетом является предоставление Украине комплекса, который позволит наносить удары в глубине российских позиций. Кроме того, Вашингтон может предоставить Киеву беспилотники MQ-9.

Ранее, как сообщается, американцы боялись, что эта технология может попасть к россиянам. Однако теперь Москва собирается достать остатки сбитого БПЛА MQ-9 в Черном море, чтобы изучить. При этом генерал Марк Милли заявил, что Штаты приняли меры по "смягчению последствий", как предполагается, стерев данные с жесткого диска беспилотника. Поэтому любые остатки дрона будут бесполезными.

"Это говорит о том, что риски, связанные с предоставлением MQ-9 Украине, являются управляемыми", — отметили журналисты.

Издание пишет, что Джо Байден может упустить момент и проявить сдержанность, однако ему все равно придется пойти на более решительные действия, если Россия решится на эскалацию и собьет американский самолет с летчиками.

Напомним, что росСМИ сообщили, что подводный робот Минобороны РФ нашел части беспилотника MQ-9 Reaper. По данным журналистов, сбитый истребителем Су-27 американский дрон был на морской глубине до 900 метров и в 60 километрах от Севастополя. Российским военным интересна его электронная начинка и двигатель.

Также сообщалось, что США запустили над Черным морем дрон RQ-4 Global Hawk после инцидента с MQ-9. Военный беспилотник взлетел с авиабазы НАТО в Италии и провел разведку недалеко от берегов Крыма и России.