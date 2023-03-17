Журналісти WSJ закликали Байдена дати Україні далекобійні ракети за збитий БПЛА MQ-9 Reaper

За словами співробітників ЗМІ, головним пріоритетом є надання Києву комплексу, який дозволить завдавати ударів у глибині російських позицій. Крім того, Вашингтон може надати ЗСУ безпілотники MQ-9.

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Інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reeper, збитим російським винищувачем СУ-27 над Чорним морем, показує, що голова Кремля Володимир Путін є агресором і його інтереси не обмежуються Україною. Про це йдеться в редакційній статті Wall Street Journal.

На думку журналістів, російська провокація з дроном MQ-9 вимагає відповіді США. А найкраща відповідь – дати Україні далекобійну зброю, яка допоможе перемогти армію РФ.

Повідомляється, що безпілотник був збитий російським літаком, попри те, що знаходився в міжнародних водах. Це говорить про те, що Путін хоче зробити Чорне море власною водоймою.

"У президента Байдена тепер більше причин зробити те, що він міг би зробити давним-давно: дати Україні зброю, необхідну для перемоги", — йдеться у повідомленні.

У матеріалі сказано, що головним пріоритетом є надання Україні комплексу, який дозволить завдавати ударів у глибину російських позицій. Крім того, Вашингтон може надати Києву безпілотники MQ-9.

Раніше, як повідомляється, американці боялися, що ця технологія може потрапити до росіян. Однак тепер Москва збирається дістати залишки збитого БПЛА MQ-9 у Чорному морі, щоб вивчити. Однак генерал Марк Міллі заявив, що Штати вжили заходів щодо "пом'якшення наслідків", як передбачається, стерши дані з жорсткого диска безпілотника. Тому будь-які залишки дрону будуть марними.

"Це говорить про те, що ризики, пов'язані з наданням MQ-9 Україні, є керованими", — зазначили журналісти.

Видання пише, що Джо Байден може прогавити момент і проявити стриманість, проте йому все одно доведеться піти на більш рішучі дії, якщо Росія зважиться на ескалацію і зіб'є американський літак із льотчиками.

Нагадаємо, що росЗМІ повідомили, що підводний робот Міноборони РФ знайшов частини безпілотника MQ-9 Reaper. За даними журналістів, збитий винищувачем Су-27 американський дрон був на морській глибині до 900 метрів і за 60 кілометрів від Севастополя. Російським воєнним цікава його електронна начинка та двигун.

Також повідомлялося, що США запустили над Чорним морем дрон RQ-4 Global Hawk після інциденту з MQ-9. Воєнний безпілотник злетів з авіабази НАТО в Італії та провів розвідку неподалік берегів Криму та Росії.