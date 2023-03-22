В МИД Китая назвали визит лидера КНР в Москву "путешествием дружбы", — AP

Официальный Пекин продолжает критиковать Вашингтон за помощь Украине и неизменно утверждает про настрой на мирные переговоры, чтобы не утратить "дружбу" с Путиным.

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В среду, 22 марта, министерство иностранных дел Китая заявило, что визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию завершен и назвало его "визитом дружбы, сотрудничества и мира". Также МИД Пекина критикует Вашингтон за оказание военной поддержки Украине. Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, вчерашний визит Си Цзиньпина в Москву не продемонстрировал нового прогресса в прекращении военного конфликта между Россией и Украиной, но при этом укрепил позиции президента России Владимира Путина на фоне растущих усилий по международной изоляции его и правительства РФ.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь повторил заявления Китая о том, что его страна остается нейтральной в конфликте, и сказал, что у него "нет корыстных мотивов в вопросе Украины, он не бездействовал… и не воспользовался возможностью для наживы".

"Визит президента Си Цзиньпина в Россию — это путешествие дружбы, сотрудничества и мира, которое вызвало положительные отзывы в международном сообществе", — заявил Ван Вэньбинь на брифинге.

"То, что сделал Китай, сводится к одному слову, то есть к содействию мирным переговорам", — подчеркнул Вэньбинь.

Китай "продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса", — уточнил Ван, имея в виду мирное предложение из 12 пунктов, выдвинутое Пекином и призывающее к прекращению огня.

По словам представителя МИД Китая, США "разжигает огонь" войны, предоставляя Украине оборонительное оружие. Также он отметил, что визит Цзиньпина в Москву "был омрачен" визитом в столицу Украины премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который является близким союзником США и ключевым соперником КНР в Восточной Азии.

В других комментариях по вопросу Украины Ван сказал, что Россия и Китай согласны с тем, что необходимо соблюдать Устав ООН и уважать международное право. В Пекине также заявили, что выступают против односторонних санкций, введенных США и другими странами для экономического давления на Путина и его покровителей.

Вэньбинь никак не прокомментировал вопрос об ордере на арест Путина, выданном Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в причастности к похищению детей из Украины.

Напомним, 20 марта председателя Китая Си Цзиньпина встречали с официальным визитом в Москве, где он провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время встречи с лидером РФ Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай продолжит играть "конструктивную роль" в дипломатическим урегулировании войны в Украине.