У МЗС Китаю назвали візит лідера КНР до Москви "подорож дружби", — AP

Офіційний Пекін продовжує критикувати Вашингтон за допомогу Україні та незмінно стверджує про налаштованість на мирні переговори, щоб не втратити "дружбу" з Путіним.

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У середу, 22 березня, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії завершено і назвало його "візитом дружби, співпраці та миру". Також МЗС Пекіна критикує Вашингтон за надання воєнної підтримки Україні. Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією видання, вчорашній візит Сі Цзіньпіна до Москви не продемонстрував нового прогресу в припиненні воєнного конфлікту між Росією та Україною, але при цьому зміцнив позиції президента Росії Володимира Путіна на тлі зусиль, що зростають, з міжнародної ізоляції його та уряду РФ.

Представник МЗС Китаю Ван Веньбінь повторив заяви Китаю про те, що його країна залишається нейтральною у конфлікті, і сказав, що у нього "немає корисливих мотивів у питанні України, він не діяв… і не скористався можливістю для наживи".

"Візит президента Сі Цзіньпіна до Росії — це подорож дружби, співпраці та миру, яка викликала позитивні відгуки у міжнародному співтоваристві", — заявив Ван Венбінь на брифінгу.

"Те, що зробив Китай, зводиться до одного слова, тобто до сприяння мирним переговорам", — наголосив Венбінь.

Китай "продовжить грати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню українського питання", — уточнив Ван, мавши на увазі мирну пропозицію з 12 пунктів, висунуту Пекіном і заклик до припинення вогню.

За словами представника МЗС Китаю, США "розпалює вогонь" війни, надавши Україні оборонну зброю. Також він зазначив, що візит Цзіньпіна до Москви "затьмарився" візитом до столиці України прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, який є близьким союзником США та ключовим суперником КНР у Східній Азії.

В інших коментарях з питання України Ван сказав, що Росія і Китай згодні з тим, що необхідно дотримуватися Статуту ООН та поважати міжнародне право. У Пекіні також заявили, що виступають проти односторонніх санкцій, запроваджених США та іншими країнами для економічного тиску на Путіна та його покровителів.

Венбінь ніяк не прокоментував питання про ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) за звинуваченням у причетності до викрадення дітей з України.

Нагадаємо, 20 березня голову Китаю Сі Цзіньпіна зустрічали з офіційним візитом у Москві, де він провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Під час зустрічі з лідером РФ Сі Цзіньпін наголосив, що Китай продовжить відігравати "конструктивну роль" у дипломатичному врегулюванні війни в Україні.