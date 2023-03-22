"Без молитвы "Грады" не заряжай": российский священник призвал армию РФ "правильно" бомбить Украину

По словам служителя церкви Андрея Ткачева, который является украинцем по происхождению, война имеет свой "тайный духовный смысл", и воевать россиянам надо, даже если не хочется.

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Известный российский священнослужитель протоиерей Андрей Ткачев посоветовал военным ВС РФ молиться перед запуском снарядов по Украине. Соответсвующее видео появилось в телеграм-каналах сегодня, 22 марта, сообщает Фокус.

"Без молитвы пакет "градов" не снаряжай. Каждую "сигару" засовываешь и говоришь: "Господи, помилуй", "Господи, помилуй", — говорит он.

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По словам служителя церкви, война имеет свой тайный духовный смысл, и воевать россиянам надо, даже если не хочется.

"Если народ к Богу не обратиться, то ничего хорошего не будет, а в бой идти только с молитвой. И не потому, что хочется, а потому что надо", — уверен отец Андрей.

Подобное заявление для Ткачева — не первое. Летом он заявил, что смерть на войне для россиян будет самой лучшей. И если они не поедут воевать, то либо погибнут от удара током, либо упадут с крыши многоэтажки.

Кто такой Андрей Ткачев

Ткачев родился и вырос во Львове. С 2004 года он служил в храме Киево-Печерской лавры, а в 2014 году переехал в Россию. Регулярно критиковал Украинскую православную церковь в своих проповедях, которые читал в том числе в Храме Христа Спасителя и в Успенском соборе в Москве. Во время эпидемии коронавируса Ткачев призывал россиян игнорировать меры по борьбе с распространением инфекции. На одну из своих проповедей он пришел в противогазе, пародируя тех, кто носит маски. Он назвал нечистью телевидение и СМИ, которые распространяют информацию о коронавирусе.

Тем временем, во вторник, 21 марта, на территории Киево-Печерской лавры была зафиксирована погрузка коробок с вещами в грузовые машины. Журналисты также заметили священнослужителей, которые покидали лавру с ручной кладью.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил журналистам "Радио Свобода", что с тем, как именно представители УПЦ МП вывозит из лавры имущество, предстоит еще разобраться.

Данные события происходят на фоне того, что 21 марта в УПЦ МП заявили об ограничении доступа в пещеры и некоторые храмы Киево-Печерской лавры. Причиной тому стала работа Минкульта по возвращению имущества монастыря в госсобственность.

Накануне, 20 марта, возле здания Офиса президента Украины собрались представители УПЦ ПМ, которые требовали, чтобы Владимир Зеленский выслушал их позицию касательно Киево-Печерской лавры.

Напомним, что 10 марта в Киево-Печерской лавре предупредили УПЦ ПМ о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта. В письме и. о. директора заповедника Александра Рудника говорится, что решение было приято в связи с нарушением религиозной организацией условий соглашения.