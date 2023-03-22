"Без молитви "Гради" не заряджай": російський священик закликав армію РФ "правильно" бомбардувати Україну

За словами служителя церкви Андрія Ткачова, який є українцем за походженням, війна має свій "таємний духовний зміст", і воювати росіянам треба, навіть якщо не хочеться.

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Відомий російський священнослужитель протоієрей Андрій Ткачов порадив військовим ЗС РФ молитися перед запуском снарядів по Україні. Відповідне відео з'явилось у телеграм-каналах сьогодні, 22 березня, повідомляє Фокус.

"Без молитви пакет "градів" не споряджуй. Кожну "сигару" засовуєш і кажеш: "Господи, помилуй", "Господи, помилуй", — каже він.

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За словами служителя церкви, війна має свій таємний духовний зміст, і воювати росіянам треба, навіть якщо не хочеться.

"Якщо народ до Бога не звернеться, то нічого доброго не буде, а в бій іти лише з молитвою. І не тому, що хочеться, а тому що треба", — упевнений отець Андрій.

Подібна заява для Ткачова — не перша. Влітку він заявив, що смерть на війні для росіян буде найкращою. І якщо вони не поїдуть воювати, то або загинуть від удару струмом, або впадуть з даху багатоповерхівки.

Хто такий Андрій Ткачов

Ткачов народився та виріс у Львові. З 2004 року він служив у храмі Києво-Печерської лаври, а в 2014 році переїхав у Росію. Регулярно критикував Українську православну церкву у своїх проповідях, які читав зокрема у Храмі Христа Спасителя та в Успенському соборі у Москві. Під час епідемії коронавірусу Ткачов закликав росіян ігнорувати заходи щодо боротьби з поширенням інфекції. На одну зі своїх проповідей він прийшов у протигазі, пародіюючи тих, хто носить маски. Він назвав нечистю телебачення та ЗМІ, які поширюють інформацію про коронавірус.

Тим часом, у вівторок, 21 березня, на території Києво-Печерської лаври було зафіксовано навантаження коробок із речами у вантажні машини. Журналісти також помітили священнослужителів, які залишали лавру із ручною поклажею.

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив журналістам "Радіо Свобода", що з тим, як саме представники УПЦ МП вивозить з лаври майно, ще треба розібратися.

Ці події відбуваються на тлі того, що 21 березня в УПЦ МП заявили про обмеження доступу до печер і деяких храмів Києво-Печерської лаври. Причиною цього стала робота Мінкульту щодо повернення майна монастиря у держвласність.

Напередодні, 20 березня, біля будівлі Офісу президента України зібралися представники УПЦ ПМ, які вимагали, щоб Володимир Зеленський вислухав їхню позицію щодо Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, що 10 березня у Києво-Печерській лаврі попередили УПЦ ПМ про розірвання договору про використання Нижньої Лаври з 29 березня. У листі в. о. директора заповідника Олександра Рудника йдеться, що рішення було ухвалене у зв'язку з порушенням релігійної організації умов угоди.