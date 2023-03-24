"Мы в одиночестве": у Путина пожаловались, что Россия стала мировым изгоем

По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Россия впервые за последние полтора века ведет войну без поддержки союзников.

Related video

Российская Федерация якобы воюет с большим количеством государств в одиночестве. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, сообщает российское издание ТАСС 24 марта.

Бывший российский президент утверждает, что РФ "вынуждена обороняться" в войне с большим количеством стран.

Дмитрий Медведев сравнил нынешнюю Россию с СССР 20-30-х годов, завив, что сейчас его страна оказалась в "уникальном" положении.

"Когда был царский режим, империя, у нас были союзники, они менялись – Германия, Франция, неважно, то Антанта, то не Антанта, – но мы не были одни", — сказал экс-президент РФ.

По словам Медведева, впервые за последние 150 лет Россия воюет в одиночестве.

Напомним, что 24 марта в сети также было опубликовано заявление Дмитрия Медведева, в котором он рассуждает о готовности Российской Федерации к применению ядерного оружия в случае попыток освобождения Крымского полуострова.

Зампредседателя Совбеза РФ также опубликовал отрывок из своего интервью, где он утверждает, что каждый день предоставления оружия Украине приближает ядерный апокалипсис и обвиняет Демократическую партию США в военной поддержке ВСУ.

Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что Россия ведет войну не с Украиной, а с НАТО и "населением 800 млн человек", которое снабжает украинскую армию военной техникой и финансовыми средствами.

Еще мы писали о том, что во время заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии 23 марта Дмитрий Медведев процитировал Иосифа Сталина. Бывший президент РФ зачитал телеграмму советского диктатора, в которой говорится о необходимости "громить как преступников" недобросовестных начальников из оборонной сферы.