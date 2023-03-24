"Ми на самоті": у Путіна поскаржилися, що Росія стала світовим вигнанцем

За словами заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, Росія вперше за останні півтора століття веде війну без підтримки союзників.

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Російська Федерація нібито воює з великою кількістю держав на самоті. Про це заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє російське видання ТАСС 24 березня.

Колишній російський президент стверджує, що РФ "вимушена оборонятися" у війні з великою кількістю країн.

Дмитро Медведєв порівняв нинішню Росію з СРСР 20-30-х років, заявивши, що зараз його країна опинилася в "унікальному" становищі.

"Коли був царський режим, імперія, у нас були союзники, вони змінювалися — Німеччина, Франція, неважливо, чи то Антанта, чи то не Антанта, — але ми не були одні", — сказав експрезидент РФ.

За словами Медведєва, вперше за останні 150 років Росія воює наодинці.

Нагадаємо, що 24 березня в мережі також була опублікована заява Дмитра Медведєва, в якій він розмірковує про готовність Російської Федерації до застосування ядерної зброї у разі спроб звільнення Кримського півострова.

Заступник голови Ради безпеки РФ також опублікував уривок зі свого інтерв'ю, де він стверджує, що кожен день надання зброї Україні наближає ядерний апокаліпсис і звинувачує Демократичну партію США у військовій підтримці ЗСУ.

Крім того, Дмитро Медведєв заявив, що Росія веде війну не з Україною, а з НАТО та "населенням 800 млн осіб", яке забезпечує українську армію військовою технікою та фінансами.

Ще ми писали про те, що під час засідання робочої групи Військово-промислової комісії 23 березня Дмитро Медведєв процитував Йосипа Сталіна. Колишній президент РФ зачитав телеграму радянського диктатора, в якій йдеться про необхідність "громити як злочинців" несумлінних начальників із оборонної сфери.