Надводные беспилотники бьют по возможностям Черноморского флота РФ, — разведка Британии

В отчете британского оборонного ведомства отмечается, что крайняя атака на корабли России оказалась безрезультатной, но оккупанты осознают угрозу в перспективе.

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Надводные беспилотники могут нейти серьезную угрозу для Черноморского флота Российской Федерации. Об этом заявили в британской разведке Министерства обороны 27 марта.

Эксперты утверждают, что надводные беспилотники способны ограничивать операции российского Черноморского флота. В частности, речь идет о случае, который произошел 22 марта. Тогда три надводных аппарата и воздушный беспилотник пытались нанести удар по российской военно-морской базе в городе Севастополь на территории временно оккупированного Крыма.

"Согласно сообщениям из открытых источников, один USV был остановлен защитными бонами, а два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало", — говорится в сообщении.

В разведке Великобритании также напомнили, что в результате предыдущей атаки, которая произошла 29 октября прошлого года, были повреждены тральщик "Иван Голубец", а также фрегат "Адмирал Макаров".

Хоть новая атака и не была такой же успешной, однако это продолжает сдерживать действия Черноморского флота РФ.

В разведке Великобритании рассказали, как надводные беспилотники влияют на Черноморский флот Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 24 февраля хакеры получили секретные документы о морских дронах РФ. Инженерам поручили разработать подводные аппараты, которые смогут плавать на глубине 5 м, нести полезную нагрузку до 30 кг и работать 6 ч на одном заряде.

2 декабря 2022 СМИ писали, что Черноморский флот РФ с начала вторжения потерял 15% боевого состава. Журналисты напоминают, что до развала Советского Союза Черноморский флот был огромным. Он насчитывал 800 кораблей, 274 из которых были боевыми.