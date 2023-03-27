Надводні безпілотники б'ють по можливостях Чорноморського флоту РФ, — розвідка Британії

У звіті британського оборонного відомства наголошується, що крайня атака на кораблі Росії виявилася безрезультатною, але окупанти усвідомлюють загрозу в перспективі.

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Надводні безпілотники можуть нести серйозну загрозу для Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це заявили у британській розвідці Міністерства оборони 27 березня.

Експерти стверджують, що надводні безпілотники здатні обмежувати операції російського Чорноморського флоту. Зокрема, йдеться про випадок, який стався 22 березня. Тоді три надводні апарати та повітряний безпілотник намагалися завдати удару по російській військово-морській базі у місті Севастополь на території тимчасово окупованого Криму.

"Згідно з повідомленнями з відкритих джерел, одне USV було зупинено захисними бонами, а два були знищені в гавані. Російські офіційні особи заявили, що жодне російське судно не постраждало", — йдеться в повідомленні.

У розвідці Великобританії також нагадали, що внаслідок попередньої атаки, яка сталася 29 жовтня минулого року, було пошкоджено тральщика "Іван Голубець", а також фрегат "Адмірал Макаров".

Хоча нова атака і не була такою ж успішною, проте це продовжує стримувати дії Чорноморського флоту РФ.

У розвідці Великобританії розповіли, як надводні безпілотники впливають на Чорноморський флот Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 24 лютого хакери отримали секретні документи про морські дрони РФ. Інженерам доручили розробити підводні апарати, які зможуть плавати на глибині 5 м, нести корисне навантаження до 30 кг та працювати 6 годин на одному заряді.

2 грудня 2022 року ЗМІ писали, що Чорноморський флот РФ з початку вторгнення втратив 15% бойового складу. Журналісти нагадують, що до розвалу Радянського Союзу Чорноморський флот був величезний. Він налічував 800 кораблів, 274 з яких були бойовими.