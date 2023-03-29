"Постоянные провокации: в МИД РФ переживают, что Киев поможет белорусам в свержении режима

Инциденты в Мачулищах и Брестской области в российском МИД считают "прощупыванием". Замминистра Михаил Галузин предупредил, что на территорию Беларуси могут зайти ДРГ.

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Украинские власти и Запад поддерживают белорусских националистов, которые планируют свергнуть действующее руководство государства. Подрыв дронами российского самолета на аэродроме в Мачулищах и запуск ракеты на территорию Беларуси — прощупывание оборонных способностей Минска. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

"Явно недружественная военная активность наблюдается в сопредельных с Беларусью регионах Украины. По сообщениям наших белорусских партнеров, оттуда то и дело залетают разведывательные украинские беспилотники, совершаются разного рода провокации на объектах приграничной инфраструктуры", — сообщил Галузин.

Он упомянул инциденты на территории Беларуси, в которых обвиняют Украину. 29 декабря в Брестской области упала сбитая ПВО ракета. В Минобороны РБ объявили, что ее запуск якобы мог быть специальной провокацией ВСУ. Позже, 26 февраля, на белорусском аэродроме в Мачулищах взорвали дронами самолет А-50. Президент Александр Лукашенко заявил, что БПЛА были переданы Украине американцами. Галузин считает эти два события "прощупыванием оборонного потенциала" Минска.

По мнению замминистра, "белорусские националистические формирования" поддерживаются Украиной и Западом. Также чиновник подчеркнул, что в последнее время их риторика существенно усилилась.

"Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства. В этой связи нельзя исключать возможный переброс в Республику подобных диверсионных групп", — заявил Галузин.

В МИД России предупредили, что Беларусь должна учитывать риски и готовиться дать отпор точечным провокациям и полномасштабному вторжению на территорию страны. По мнению замглавы министерства, размещение российских войск на белорусских территориях сдерживает украинские подразделения.

"Даже не участвуя непосредственно в боестолкновениях, дислоцированные в Республике дополнительные воинские контингенты оказывают серьезное влияние на ход СВО (прим.ред. войны в Украине), способствуют достижению ее задач и целей", — заверил чиновник.

Галузин подчеркнул, что ответственность за эскалацию ситуации на границе Украины и Белоруссии понесут "киевский режим и его западные кураторы". По его словам, в таком случае россияне не в первый раз объединятся с "братьями" для защиты суверенитета дружественного государства.

Напомним, 29 марта волонтеры сообщили, что ВСУ получили новый БПЛА "Эльф". Его будут применять на Харьковском направлении, он поможет определять расположение захватнических войск.

Ранее, 22 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предоставление Украине снарядов с ураном будет угрожать всей планете. По его словам, ответ РФ на применение их против захватчиков "будет страшным".