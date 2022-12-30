"Случайный пуск или военная провокация": Беларусь обвинила Украину в падении ракеты С-300 (видео)

Белорусское минобороны отчиталось об успешной работе систем ПВО по прилетевшей цели. Украинское военное руководство подчеркивает право на защиту воздушного пространства от массированных ракетных ударов ВС РФ.

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Падение ракеты 29 декабря возле села Горбаха Брестской области Беларуси якобы может быть "умышленной провокацией Украины". Об этом заявил 30 декабря представитель министерства обороны Беларуси, начальник зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев.

"В Ивановском районе средствами противовоздушной обороны была поражена прилетевшая с украинской стороны цель. Боевые расчеты отработали штатно", — рассказал военный.

У Минска, по его словам, остались вопросы по данному инциденту.

[ + – ] Обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, говорят белорусские военные

Военно-политическое руководство Беларуси, как сказал Казанцев, рассматривает две версии:

непреднамеренный пуск ракеты из-за низкой обученности расчета или неисправности снаряда,

"специальная провокация Вооруженных сил Украины".

Военком Брестской области Олег Коновалов 29 декабря заявлял о падении украинской ракеты С-300 в Ивановском районе. Он сравнил ситуацию с инцидентом в польском селе Пшеводув, в результате которого погибли 2 человека.

"Волноваться жителям абсолютно незачем. Такие случаи, к сожалению, бывают", — сказал Коновалов.

"В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины", — заявляли в минобороны Беларуси.

Минобороны Украины 29 декабря заявило о праве защиты воздушного пространства и готовности участвовать в объективном расследовании падения ракеты в Беларуси.

Украинские военные не исключают провокации от России. Оккупанты могли запустить ракеты так, чтобы украинские силы ПВО перехватывали их над Беларусью.

Приближенные к белорусским властям Telegram-каналы писали, что упавшая ракета — украинская, ее могли выпустить из ЗРК С-300.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим 29 декабря говорил о подготовке армии Беларуси к войне. Дипломат уверен, что беларусы воспримут такое развитие событий негативно.