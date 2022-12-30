"Випадковий пуск чи військова провокація": Білорусь звинуватила Україну в падінні ракети С-300 (відео)

Білоруське міноборони відзвітувало про успішну роботу систем ППО по цілі, що прилетіла. Українське військове керівництво наголошує на захисті повітряного простору від масованих ракетних ударів ЗС РФ.

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Падіння ракети 29 грудня біля села Горбаха Брестської області Білорусі нібито може бути "навмисною провокацією України". Про це заявив 30 грудня представник міністерства оборони Білорусі, начальник зенітних ракетних військ Кирило Казанцев.

"В Іванівському районі засобами протиповітряної оборони була уражена ціль, що прилетіла з українського боку. Бойові розрахунки відпрацювали штатно", — розповів військовий.

У Мінська, за його словами, залишилися питання щодо цього інциденту.

[ + – ] Уламки належать зенітній керованій ракеті комплексу С-300, кажуть білоруські військові

Військово-політичне керівництво Білорусі, як сказав Казанцев, розглядає дві версії:

ненавмисний пуск ракети через низьку навченість розрахунку або несправність снаряда;

"спеціальна провокація Збройних сил України".

Військком Брестської області Олег Коновалов 29 грудня заявляв про падіння української ракети С-300 в Іванівському районі. Він порівняв ситуацію з інцидентом у польському селі Пшеводув, унаслідок якого загинули 2 особи.

"Хвилюватися жителям абсолютно нічого. Такі випадки, на жаль, бувають", — сказав Коновалов.

"Під час перевіряльних заходів попередньо встановлено, що уламки належать зенітній керованій ракеті комплексу С-300, випущеній з території України", — заявляли в міноборони Білорусі.

Міноборони України 29 грудня заявило про право захисту повітряного простору та готовність брати участь в об'єктивному розслідуванні падіння ракети у Білорусі.

Українські військові не відкидають провокації від Росії. Окупанти могли запустити ракети так, щоб українські сили ППО перехоплювали їх над Білоруссю.

Наближені до білоруської влади Telegram-канали писали, що ракета, що впала, — українська, її могли випустити із ЗРК С-300.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим 29 грудня говорив про підготовку армії Білорусі до війни. Дипломат упевнений, що білоруси сприймуть такий розвиток подій негативно.