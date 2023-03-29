"Постійні провокації: в МЗС РФ переживають, що Київ допоможе білорусам у поваленні режиму

Інциденти у Мачулищах та Брестській області в російському МЗС вважають "промацуванням". Заступник міністра Михайло Галузін попередив, що на територію Білорусі можуть зайти ДРГ.

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Українська влада та Захід підтримують білоруських націоналістів, які планують повалити чинне керівництво держави. Підрив дронами російського літака на аеродромі в Мачулищах та запуск ракети на територію Білорусі — промацування оборонних спроможностей Мінська. Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Михайло Галузін.

"Очевидно, недружня військова активність спостерігається в суміжних із Білоруссю регіонах України. За повідомленнями наших білоруських партнерів, звідти постійно залітають розвідувальні українські безпілотники, відбуваються різноманітні провокації на об'єктах прикордонної інфраструктури", — повідомив Галузін.

Він згадав інциденти на території Білорусі, в яких звинувачують Україну. 29 грудня у Брестській області впала збита ППО ракета. У Міноборони РБ оголосили, що її запуск нібито міг бути спеціальною провокацією ЗСУ. Пізніше, 26 лютого, на білоруському аеродромі в Мачулищах підірвали дронами літак А-50. Президент Олександр Лукашенко заявив, що БПЛА були передані Україні американцями. Галузін вважає ці дві події "промацуванням оборонного потенціалу" Мінська.

На думку заступника міністра, "білоруські націоналістичні формування" підтримуються Україною та Заходом. Також посадовець підкреслив, що останнім часом їхня риторика суттєво посилилася.

"Лідери та командири цих головорізів-найманців відкрито кажуть, що в майбутньому планують застосувати свій бойовий досвід для силового повалення чинного білоруського керівництва. У зв'язку з цим не можна заперечувати можливе перекидання до Республіки подібних диверсійних груп", — заявив Галузін.

В МЗС Росії попередили, що Білорусь має враховувати ризики та готуватись дати відсіч точковим провокаціям і повномасштабному вторгненню на територію країни. На думку заступника голови міністерства, розміщення російських військ на білоруських територіях стримує українські підрозділи.

"Навіть не беручи участь безпосередньо в бойових зіткненнях, дислоковані в Республіці додаткові військові контингенти мають серйозний вплив на хід СВО (прим. ред.: війни в Україні), сприяють досягненню її завдань і цілей", — запевнив посадовець.

Галузін підкреслив, що відповідальність за ескалацію ситуації на кордоні України та Білорусі понесуть "київський режим та його західні куратори". За його словами, в такому разі росіяни не вперше об’єднаються з "братами" для захисту суверенітету дружньої держави.

Нагадаємо, 29 березня волонтери повідомили, що ЗСУ отримали новий БПЛА "Ельф". Його застосовуватимуть на Харківському напрямку, він допоможе визначати розташування загарбницьких військ.

Раніше, 22 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що надання Україні снарядів з ураном загрожуватиме всій планеті. За його словами, відповідь РФ на застосування їх проти загарбників "буде страшною".