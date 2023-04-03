Компаниям в РФ хотят разрешить бороться с дронами своими силами, — росСМИ

Российский Кабмин, как утверждают журналисты, рассматривает инициативу, которая позволит предприятиям использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от атак БПЛА.

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Компаниям в РФ хотят разрешить бороться с дронами своими силами. Об этом 3 апреля сообщило издание "РИА Новости" со ссылкой на свои правительственные источники.

По информации росСМИ, территория России неоднократно подвергалась атакам беспилотников с тех пор, как начала полномасштабное вторжение в Украину, в связи с чем в Минцифры РФ сейчас обсуждается законодательная инициатива по продумыванию защиты объектов крупных компаний.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал о планах внесения на рассмотрение законопроекта, который позволял бы силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников, поскольку действующее в РФ законодательство позволяет силовым структурам пресекать работу только способных перемещаться по воздуху беспилотников.

Также в россСМИ передают, что в конце марта БПЛА был выведен из строя в Тульской области средствами радиоэлектронной борьбы, в результате пострадали три человека.

По утверждению брянских властей, 21 марта нефтепровод "Дружба" подвергся атаке беспилотного аппарата в районе нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" АО "Транснефть", а в конце февраля в Подмосковье, в 100 м от газовой компрессорной станции "Газпрома" упал неизвестный беспилотный дрон.

Напомним, в конце января российские курсанты в Омске представили беспилотный летательный аппарат для ВС РФ, сделанный из строительной плитки, который по их словам сможет атаковать позиции ВСУ, но пока не способен даже нормально приземляться.

19 марта под российскими городом Тула разбился беспилотник неизвестного прохождения. Некоторые местные специалисты считают, что аппарат мог пролететь около 600 км.

В начале марта военнослужащий ВСУ и эксперт Юрий Касьянов рассказал, что украинские беспилотники наносят России значительный ущерб в тылу.