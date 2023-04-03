Компаніям у РФ хочуть дозволити боротися з дронами самотужки, — росСМИ

Російський Кабмін, як стверджують журналісти, розглядає ініціативу, яка дозволить підприємствам використовувати радіоелектронні засоби для захисту своїх об'єктів від атак БПЛА.

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Компаніям у РФ можуть дозволити боротися з дронами самотужки. Про це 3 квітня повідомило видання "РИА Новости" із посиланням на свої урядові джерела.

За інформацією росЗМІ, територія Росії неодноразово зазнавала атак безпілотників з того часу, як почала повномасштабне вторгнення в Україну, у зв'язку з чим у Мінцифри РФ зараз обговорюється законодавча ініціатива щодо продумування захисту об'єктів великих компаній.

Голова комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн повідомляв про плани внесення на розгляд законопроекту, який дозволяв би силовим відомствам припиняти рух будь-яких безпілотників, оскільки чинне в РФ законодавство дозволяє силовим структурам припиняти роботу лише здатних переміщатися повітрям безпілотників.

Також у росЗМІ передають, що наприкінці березня БПЛА було виведено з ладу в Тульській області засобами радіоелектронної боротьби, в результаті постраждали троє людей.

За твердженням брянської влади, 21 березня нафтопровід "Дружба" зазнав атаки безпілотного апарату в районі НПС "Новозибків" АТ "Транснефть", а наприкінці лютого в Підмосков'ї, за 100 м від газової компресорної станції "Газпрому" впав невідомий БПЛА.

Нагадаємо, наприкінці січня російські курсанти в Омську представили безпілотний літальний апарат для ЗС РФ, зроблений з будівельної плитки, який, за їхніми словами, зможе атакувати позиції ЗСУ, але поки що не здатний навіть нормально приземлятися.

19 березня під російським містом Тула розбився безпілотник невідомого проходження. Деякі місцеві фахівці вважають, що апарат міг пролетіти близько 600 км.

На початку березня військовослужбовець ЗСУ та експерт Юрій Касьянов розповів, що українські безпілотники завдають Росії значних збитків у тилу.