В сети показали головку самонаведения российской крылатой ракеты Х-101 (фото)
Инженеры РФ используют детали из AliExperss, чтобы собирать ракеты. В ВСУ ранее сообщалось, что попытка оккупантов модернизировать Х-101 провалилась.
Российские войска для ударов по украинской инфраструктуре используют крылатые ракеты Х-101. В сети показали головку самонаведения боеприпаса.
Автор сообщения отмечает, что в ракете за 13 млн долларов используют трансформаторы, которые продаются на AliExpress, а также обычная клейкая лента. Российскому военно-промышленному комплексу удалось заменить западные компоненты на товары двойного назначения.
Также отмечается, что, учитывая внутреннюю начинку ракеты, она не может стоить заявленные 13 млн долларов. Вероятно, часть денег разворовывается. Для наведения ракета имеет инерциальную систему с оптико-электронной коррекцией.
В феврале 2023 года в Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ заявили, что российские попытки модернизировать ракеты Х-101 не принесли желаемого результата. Массированных прорывов украинского неба не произошло. Также все чаще фиксируются случаи, когда российские ракеты падают на своей территории так и не долетая до Украины.
Напомним, 4 января в украинской разведке заявили, что РФ способна производить до 50 ракет Х-101 и "Калибр" в месяц. Боеприпасы уходят в войско сразу с конвейера. Производство усложнено западными санкциями.
29 декабря СМИ сообщили, что ВС РФ применили ракеты 2022 года выпуска для ударов по Украине.