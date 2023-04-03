В сети показали головку самонаведения российской крылатой ракеты Х-101 (фото)

Инженеры РФ используют детали из AliExperss, чтобы собирать ракеты. В ВСУ ранее сообщалось, что попытка оккупантов модернизировать Х-101 провалилась.

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Российские войска для ударов по украинской инфраструктуре используют крылатые ракеты Х-101. В сети показали головку самонаведения боеприпаса.

Автор сообщения отмечает, что в ракете за 13 млн долларов используют трансформаторы, которые продаются на AliExpress, а также обычная клейкая лента. Российскому военно-промышленному комплексу удалось заменить западные компоненты на товары двойного назначения.

Детали ракеты Х-101

Также отмечается, что, учитывая внутреннюю начинку ракеты, она не может стоить заявленные 13 млн долларов. Вероятно, часть денег разворовывается. Для наведения ракета имеет инерциальную систему с оптико-электронной коррекцией.

Детали ракеты Х-101

В феврале 2023 года в Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ заявили, что российские попытки модернизировать ракеты Х-101 не принесли желаемого результата. Массированных прорывов украинского неба не произошло. Также все чаще фиксируются случаи, когда российские ракеты падают на своей территории так и не долетая до Украины.

Напомним, 4 января в украинской разведке заявили, что РФ способна производить до 50 ракет Х-101 и "Калибр" в месяц. Боеприпасы уходят в войско сразу с конвейера. Производство усложнено западными санкциями.

29 декабря СМИ сообщили, что ВС РФ применили ракеты 2022 года выпуска для ударов по Украине.