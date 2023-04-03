У мережі показали головку самонаведення російської крилатої ракети Х-101 (фото)

Інженери РФ використовують деталі з AliExperss, щоб збирати ракети. У ЗСУ раніше повідомляли, що спроба окупантів модернізувати Х-101 провалилась.

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Російські війська для ударів по українській інфраструктурі використовує крилаті ракети Х-101. У мережі показали головку самонаведення боєприпасу.

Автор допису зазначає, що в ракеті за 13 млн доларів використовують трансформатори, які продаються на AliExpress, а також звичайна клейка стрічка. Російському військово-промисловому комплексу вдалося замістити західні компоненти на товари подвійного призначення.

Деталі ракети Х-101

Також зазначається, що враховуючи внутрішню начинку ракети, вона не може коштувати заявлені 13 млн доларів. Вірогідно, частина грошей розкрадається. Для наведення на ціль ракета має інерціальну систему з оптико-електронною корекцією.

Деталі ракети Х-101

В лютому 2023 року в Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ заявили, що російські спроби модернізувати ракети Х-101 не принесли бажаного результату. Масованих проривів українського неба не відбулося. Також усе частіше фіксуються випадки, коли російські ракети падають на своїй же території так і не долітаючи до України.

Нагадаємо, 4 січня в українській розвідці заявили, що РФ здатна виготовляти до 50 ракет Х-101 та "Калібр" на місяць. Боєприпаси йдуть у військо одразу з конвеєра. Виробництво ускладнено західними санкціями.

29 грудня ЗМІ повідомили, що ЗС РФ застосували ракети 2022 року випуску для ударів по Україні.