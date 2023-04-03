У мережі показали головку самонаведення російської крилатої ракети Х-101 (фото)
Інженери РФ використовують деталі з AliExperss, щоб збирати ракети. У ЗСУ раніше повідомляли, що спроба окупантів модернізувати Х-101 провалилась.
Російські війська для ударів по українській інфраструктурі використовує крилаті ракети Х-101. У мережі показали головку самонаведення боєприпасу.
Автор допису зазначає, що в ракеті за 13 млн доларів використовують трансформатори, які продаються на AliExpress, а також звичайна клейка стрічка. Російському військово-промисловому комплексу вдалося замістити західні компоненти на товари подвійного призначення.
Також зазначається, що враховуючи внутрішню начинку ракети, вона не може коштувати заявлені 13 млн доларів. Вірогідно, частина грошей розкрадається. Для наведення на ціль ракета має інерціальну систему з оптико-електронною корекцією.
В лютому 2023 року в Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ заявили, що російські спроби модернізувати ракети Х-101 не принесли бажаного результату. Масованих проривів українського неба не відбулося. Також усе частіше фіксуються випадки, коли російські ракети падають на своїй же території так і не долітаючи до України.
Нагадаємо, 4 січня в українській розвідці заявили, що РФ здатна виготовляти до 50 ракет Х-101 та "Калібр" на місяць. Боєприпаси йдуть у військо одразу з конвеєра. Виробництво ускладнено західними санкціями.
29 грудня ЗМІ повідомили, що ЗС РФ застосували ракети 2022 року випуску для ударів по Україні.