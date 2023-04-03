"Путин в конце концов захватит всю Украину": Трамп спрогнозировал победу России (видео)

Экспрезидент США признался, что нашел общий язык с президентом России и мог создать условия, в которых Владимир Путин не развязывал бы войну.

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ывший президент США Дональд Трамп нашел общий язык с лидером России Владимиром Путиным. Он считает, что президенту страны-агрессорки удастся захватить территорию Украины, чего Трамп мог бы избежать. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Я прекрасно с ним поладил. Если бы я был президентом, Путину было бы гораздо лучше, потому что он бы не пошел в Украину. Впрочем, в конце концов он захватит всю Украину", — заявил экслидер США.

Напомним, ранее из другого интервью Трампа для Fox News вырезали отрывок с заявлением о готовности отдать под контроль Путина "русскоязычные районы" Украины. Экспрезидент США уверен, что мог бы договориться с лидером страны-агрессорки.

5 марта СМИ сообщили, что Трамп уверен в собственной победе на выборах в следующем году и готов завершить войну в Украине. Он назвал себя единственным кандидатом, способным предотвратить Третью мировую войну.

13 марта Fox News сообщили, что Трамп назвал войну в Украине "делом Европы". Бывший лидер США сказал журналистам, что не поддерживает смену власти в России. Политик рассчитывает на встречу с Путиным.

Сегодня, 3 апреля, начались совместные морские учения США с Южной Кореей и Японией. Их проведение связано с угрозами со стороны Северной Кореи. Американцы привлекли к учениям авианосец USS Nimitz.