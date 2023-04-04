"Был мотив": в подрыве "Северных потоков" подозревали Польшу, — WP

Издание пишет, что Польша имела мотив, так была среди крупнейших критиков "Северных потоков" с начала их создания в конце 1990-х годов. В Польше отрицают, так как не пошли бы на диверсию, которая подорвала бы поддержку Украины.

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Среди возможных организаторов взрыва на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море фигурировали Украина и Польша. об этом сегодня, 3 апреля, пишет The Washington Post.

Это расследование ведет Германия, там подчеркнули, что судно "Андромеда", которое могло сыграть ключевую роль в подрыве "Потоков" якобы было арендовано у польской компании, принадлежащей двум украинцам.

"На основе начальных выводов немецкого расследования официальные лица шепотом говорят о потенциальной причастности польского или украинского правительства к нападению", — пишут авторы публикации.

Издание пишет, что Польша имела мотив, так была среди крупнейших критиков "Северных потоков" с начала их создания в конце 1990-х годов.

В свою очередь, советник президента Польши по вопросам внешней политики Марчин Пшидач попросил журналистов быть осторожнее с такими выводами. Он согласен, что судно "Андромеда" действительно может быть зацепкой, но считает, что эту зацепку вполне могла "организовать" РФ.

"Это может быть российская игра, в которой виновата Польша. Польша не имеет ничего общего с этим (диверсией — ред.)", — подчеркнул он.

Польские чиновники уверяют, что Варшава вряд ли прибегла бы к диверсии, которая может привести к расколу проукраинского альянса на Западе.

Взрывы на трубопроводе "Северный поток-2": при чем тут Украина

Во вторник, 7 марта, газета New York Times опубликовала материал, посвященный взрывам на трубопроводе "Северный поток -2".

"Новые разведданные, изученные чиновниками США, дают основание предположить, что проукраинская группировка стоит за атакой на "Северные потоки", — говорилась в ней.

"Группировка" якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского. Cогласно разведданным, на которые ссылается медиа, взрывчатку на "Cеверных потоках", вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.

К слову, в 2022 году в Германии говорили, что серия взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошла из-за диверсий, которые устроила Россия.

21 марта расследователи с помощью OSINT смогли вычислить яхту, экипаж которой мог быть причастен к диверсии. Метод OSINT помог развенчать миф, запущенный американским журналистом Сеймуром Хершем о том, что за взрывами стоят США.

8 марта советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что взрывы на трубопроводе "Северный поток-2", которые произошли в сентябре 2022 года, были выгодны в первую очередь Российской Федерации.

Напомним, в ноябре 2022 года шведский прокурор Матс Юнгквист заявил о том, что взрывы на "Северных потоках" были спланированной диверсией. Возле поврежденных трубопроводов эксперты обнаружили остатки взрывчатки.