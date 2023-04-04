"Був мотив": у підриві "Північних потоків" підозрювали Польщу, — WP

Видання пише, що Польща мала мотив, бо була серед найзатятіших критиків "Північних потоків" з початку їхнього створення наприкінці 1990-х років. У Польщі звинувачення заперечують, бо не пішли б на диверсію, яка б підірвала підтримку України.

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Серед можливих організаторів вибуху на російських газопроводах "Північні потоки" у Балтійському морі фігурували Україна та Польща. Про це сьогодні, 3 квітня, пише The Washington Post.

Це розслідування веде Німеччина, там наголосили, що судно "Андромеда", яке могло відіграти ключову роль у підриві "Потоків", нібито було орендоване у польської компанії, що належить двом українцям.

"На основі початкових висновків німецького розслідування офіційні особи пошепки говорять про потенційну причетність польського чи українського уряду до нападу", — пишуть автори публікації.

Видання пише, що Польща мала мотив, бо була серед найбільших критиків "Північних потоків" з початку їхнього створення наприкінці 1990-х років.

Своєю чергою радник президента Польщі з питань зовнішньої політики Марчін Пшидач попросив журналістів бути обережнішими з такими висновками. Він погоджується, що судно "Андромеда" справді може бути зачіпкою, але вважає, що цю зачіпку цілком могла "організувати" РФ.

"Це може бути російська гра, в якій винна Польща. Польща не має нічого спільного з цим (диверсією — ред.)", — наголосив він.

Польські чиновники запевняють, що Варшава навряд чи вдалася б до диверсії, яка може спричинити розкол проукраїнського альянсу на Заході.

Вибухи на трубопроводі "Північний потік-2": до чого тут Україна

У вівторок, 7 березня, газета New York Times опублікувала матеріал, присвячений вибухам на трубопроводі "Північний потік-2".

"Нові розвіддані, вивчені чиновниками США, дають підстави припустити, що проукраїнське угрупування стоїть за атакою на "Північні потоки", — йшлося в ній.

"Угруповання" нібито діяло без відома президента України Володимира Зеленського. Згідно з розвідданими, на які посилається медіа, вибухівку на "Північних потоках", ймовірно, заклали досвідчені водолази, які не належать до армії та спецслужб.

До речі, 2022 року в Німеччині говорили, що серія вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік — 2" сталася через диверсії, які влаштувала Росія.

21 березня розслідувачі за допомогою OSINT змогли вирахувати яхту, екіпаж якої міг бути причетний до диверсії. Метод OSINT допоміг розвінчати міф, запущений американським журналістом Сеймуром Хершем, про те, що за вибухами стоять США.

8 березня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що вибухи на трубопроводі "Північний потік-2", які сталися у вересні 2022 року, були вигідні насамперед Російської Федерації.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року шведський прокурор Матс Юнгквіст заявив про те, що вибухи на "Північних потоках" були спланованою диверсією. Біля пошкоджених трубопроводів експерти виявили залишки вибухівки.