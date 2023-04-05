В Луганской области воздушная тревога длится уже год (карта)

После начала полномасштабного вторжения и захвата части региона тревога объявлялась всего дважды — с 24 по 28 марта и 4 апреля, которая длится по сегодняшний день.

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Воздушная тревога в Луганской области непрерывно продолжается на протяжении года. Об этом свидетельствуют данные сервиса alerts.in.ua.

Так, последний раз воздушная тревога в регионе была объявлена 4 апреля 2022 года в 19:45 и с тех пор ни разу не отменялась.

Воздушная тревога в Луганской области Фото: Скриншот

Перед этим тревогу объявляли 24 марта, она продлилась 3 дня и 15 часов — до 28 марта.

Ситуация на Луганщине — последние новости

4 апреля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что в Украине ликвидированы почти 175 тысяч оккупантов и передовые образцы военной техники. В результате командование врага вынужденно постоянно менять даты захвата Донецкой и Луганской областей.

В тот же день глава военной администрации временно оккупированного города Северодонецк Луганской области Александр Стрюк сообщил, в городе остаются около 10 000 жителей, в то время как российских военных и чиновников насчитывается до 15 000. По словам главы военной администрации, Северодонецк выполняет роль тылового города, который оккупанты используют в качестве логистического центра.

Также 4 апреля сообщалось, что в оккупированном Алчевске Луганской области погиб начальник управления "АлчевскТепло" Дмитрий Калюжный. По словам местных жителей, Калюжный уехал домой, где включил краденый генератор и его убило током.

Днем ранее, 3 апреля, экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты довели Луганскую область до непригодных к жизни условиям, где люди вынуждены топить снег, чтобы помыться и попить воды. Также, жители населенных пунктов не имеют постоянного доступа к электричеству, воде, хлебу и так далее, однако столкнулись с новой проблемой — грызунами.