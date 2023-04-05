"У нас турборежим": военнослужащая "Ведьма" рассказала о подготовке ВСУ к наступлению (видео)

По словам командира 241-й бригады ТРО Ольги Бигар, украинские Силы обороны осваивают новые подходы к работе, в то время как российские оккупанты все еще следуют методичкам, написанным в советское время.

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Бойцы Вооруженных сил Украины активно готовятся к наступательным действиям. Об этом рассказала командир 241-й ОБР ТРО ВСУ с позывным "Ведьма" Ольга Бигар в интервью "ТСН".

"Мы готовимся. У нас турборежим подготовки к наступательным действиям. Ребята каждый день задают мне один и тот же вопрос: когда мы едем? Каждый боец ​​понимает, что там он наиболее эффективен, там он может как-то применить свои силы и средства", — сказала военнослужащая.

Бигар отметила, что на данный момент идет общевойсковая подготовка. Все ее сослуживцы либо участвуют в боевых действиях, либо проходят обучение.

Интервью Ольги Бигар

Как утверждает Бигар, Силы обороны Украины осваивают новые подходы к работе с личным составом для эффективного ведения боевых действий.

"Если до этого мы больше внимания обращали на действия подразделений в обороне, то сейчас мы очень много работаем над встречным боем, над наступательными действиями, мы применяем сейчас и натовскую тактику, и ту тактику, которую мы уже отработали во время ведения боевых действий", — объяснила "Ведьма".

По словам Ольги Бигар, российские оккупанты все еще действуют согласно методичкам, написанным в советское время.

Напомним, что по данным майора Нацгвардии Владислава Козырева от 1 апреля, в Украине уже сформировано 8 бригад "Гвардии наступления", которые готовы совершать контрнаступательные действия и проводить стабилизационные мероприятия освобожденных территориях.

Министр внутренних дел Игоря Клименко отметил, что по состоянию на 1 апреля есть много уже заполненных анкет на службу в "Гвардии наступления", из-за чего было принято решение о продлении набора добровольцев в резерв.

Еще мы писали о том, что 31 марта бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг рассказал о трудностях, с которыми могут столкнуться Вооруженные силы Украины во время контрнаступления.