"У нас турборежим": військовослужбовиця "Відьма" розповіла про підготовку ЗСУ до наступу (відео)

За словами командирки 241-ї бригади ТрО Ольги Бігар, українські Сили оборони освоюють нові підходи до роботи, тоді як російські окупанти все ще дотримуються методичок, написаних за радянських часів.

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Бійці Збройних сил України активно готуються до наступальних дій. Про це розповіла командирка 241-го ОБР ТрО ЗСУ із позивним "Відьма" Ольга Бігар в інтерв'ю "ТСН".

"Ми готуємося. У нас турборежим підготовки до наступальних дій. Хлопці щодня ставлять мені одне й те ж питання: коли ми їдемо? Кожен боєць розуміє, що там він найбільш ефективний, там він може якось застосувати свої сили та засоби ", — сказала військовослужбовиця.

Бігар зазначила, що наразі триває загальновійськова підготовка. Усі її товариші по службі або беруть участь у бойових діях, або проходять навчання.

Інтерв'ю Ольги Бігар

Як стверджує Бігар, Сили оборони України освоюють нові підходи до роботи з особовим складом для ефективного ведення бойових дій.

"Якщо ми більше уваги звертали на дії підрозділів в обороні, то зараз ми дуже багато працюємо над зустрічним боєм, над наступальними діями, ми застосовуємо зараз і натовську тактику, і ту тактику, яку ми вже відпрацювали під час ведення бойових дій", — пояснила "Відьма".

За словами Ольги Бігар, російські окупанти все ще діють згідно з методичками, написаними за радянських часів.

Нагадаємо, що за даними майора Нацгвардії Владислава Козирєва від 1 квітня, в Україні вже сформовано 8 бригад "Гвардії наступу", які готові здійснювати контрнаступальні дії та проводити стабілізаційні заходи звільнених територій.

Міністр внутрішніх справ Ігоря Клименка зазначив, що станом на 1 квітня є багато вже заповнених анкет на службу в "Гвардії наступу", через що було ухвалено рішення про продовження набору добровольців у резерв.

Ще ми писали про те, що 31 березня колишній командувач армії США в Європі Марк Хертлінг розповів про труднощі, з якими можуть зіткнутися Збройні сили України під час контрнаступу.