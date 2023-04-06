Журналисты NYT неверно поняли слова посла о "безграничной дружбе" с РФ, — дипмиссия Китая

Статья в американском издании, по словам дипломатов, не в полной мере отражает интервью, которое длилось в течение часа. В ведомстве отмечают, что слово "безграничный" не означает, что Китай будет предоставлять военную помощь РФ.

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Журналисты идания The New York Times некорректно интерпретировали слова постоянного представителя КНР при ЕС Фу Цуна, когда назвали тезис о "безграничной дружбе" с Россией "риторическим приемом". Об этом сообщает ТАСС с отсылкой на дипмиссию.

По информации росСМИ, статья в The New York Times не в полной мере отражает интервью, которое длилось в течение часа. В частности, указано, что отвечая на вопросы журналистов про отношения России и Китая посол отметил, что отдельные люди заинтересованы в том, чтобы намеренно неверно интерпретировать позицию Китая.

"То, что Китай сделал, и чего он не сделал с начала конфликта, известно и всей Европе и всему миру. Не имеет смысла дискутировать о смысле безграничности. Посол также добавил, что слово "безграничный" не означает, что Китай будет предоставлять военную помощь России", — заявляют в дипмиссии.

Ранее стало известно, что посол Китая в ЕС Фу Цун рассказал, почему председатель КНР Си Цзиньпин до сих пор не провел телефонный звонок с президентом Владимиром Зеленским. Дипломат подчеркнул, что тот факт, что если лидер Пекина не общался с лидером Украины еще не значит, что Китай выбрал сторону России в украинском вопросе.

Ранее, в МИД Китая сделали заявление, что Пекин готов к обсуждению урегулирования конфликта в Украине с Европейским союзом.

Напомним, 5 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с трехдневным визитом в Китай. Ожидается, что лидеры стран обсудят войну в Украине, западные санкции, а также вопрос о поставках оружия России.