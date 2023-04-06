Журналісти NYT невірно зрозуміли слова посла про "безмежну дружбу" з РФ, — дипмісія Китаю

Стаття в американському виданні, за словами дипломатів, не повністю відображає інтерв'ю, яке тривало протягом години. У відомстві зазначають, що слово "безмежний" не означає, що Китай надаватиме військову допомогу РФ.

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Журналісти видання The New York Times некоректно інтерпретували слова постійного представника КНР при ЄС Фу Цуна, коли назвали тезу про "безмежну дружбу" з Росією "риторичним прийомом". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дипмісію.

За інформацією росЗМІ, стаття The New York Times не повною мірою відображає інтерв'ю, яке тривало протягом години. Зокрема, зазначено, що, відповідаючи на запитання журналістів щодо відносин Росії та Китаю, посол підкреслив, що окремі люди зацікавлені в тому, щоб навмисно неправильно інтерпретувати позицію Китаю.

"Те, що Китай зробив, і чого він не зробив з початку конфлікту, відомо і всій Європі, і всьому світу. Не має сенсу дискутувати про сенс безмежності. Посол також додав, що слово "безмежний" не означає, що Китай надаватиме військову допомогу Росії", — заявляють у дипмісії.

Раніше стало відомо, що посол Китаю в ЄС Фу Цун розповів, чому голова КНР Сі Цзіньпін досі не провів телефонний дзвінок з президентом Володимиром Зеленським. Дипломат наголосив, що той факт, що лідер Пекіна не спілкувався з лідером України, ще не означає, що Китай вибрав бік Росії в українському питанні.

Раніше МЗС Китаю зробило заяву, що Пекін готовий до обговорення врегулювання конфлікту в Україні з Європейським союзом.

Нагадаємо, 5 квітня президент Франції Емманюель Макрон прибув з триденним візитом до Китаю. Очікується, що лідери країн обговорять війну в Україні, західні санкції, а також питання щодо постачання зброї Росії.