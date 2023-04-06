"Недопустимо": лидер Китая высказался о возможности применения ядерного оружия в Украине

Пекин призывает к "рациональности и сдержанности в украинском кризисе", во избежание действий, которые могут "вывести ситуацию из-под контроля".

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о недопустимости применения ядерного оружия в ходе российско-украинской войны. Об этом сегодня, 6 апреля, пишет РИА Новости.

"Применение ядерного оружия недопустимо, в том числе в контексте украинского кризиса", — заявил Си Цзиньпин.

Китай также призывает мировое сообщество к "рациональности и сдержанности в украинском кризисе", во избежание действий, которые могут "вывести ситуацию из-под контроля".

Напомним, сегодня, 6 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с председателем КНР и лидером компартии Китая Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине.

Накануне сообщалось, что Макрон планировал призвать Си Цзиньпина употребить влияние Пекина на главу Кремля Владимира Путина, чтобы достичь мира в Украине.

Вчера, 5 апреля, представитель КНР в ЕС опроверг утверждения о "безграничной дружбе" Москвы и Пекина. Эти слова он назвал обычной дипломатической риторикой. Китайский дипломат Фу Цун утверждает, что КНР никогда не становилась на сторону РФ.

Также 5 апреля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу сближения РФ и Китая и предупредил КНР о серьезных последствиях.