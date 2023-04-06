"Неприпустимо": лідер Китаю висловився про можливість застосування ядерної зброї в Україні

Пекін закликає до "раціональності та стриманості в українській кризі", щоб уникнути дій, які можуть "вивести ситуацію з-під контролю".

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Голова КНР Сі Цзіньпін заявив про неприпустимість застосування ядерної зброї під час російсько-української війни. Про це сьогодні, 6 квітня, пише РИА Новости.

"Застосування ядерної зброї є неприпустимим, зокрема в контексті української кризи", — заявив Сі Цзіньпін.

Китай також закликає світову спільноту до "раціональності та стриманості в українській кризі", щоб уникнути дій, які можуть "вивести ситуацію з-під контролю".

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з головою КНР та лідером компартії Китаю Сі Цзіньпіном у Будинку народних зборів у Пекіні.

Напередодні повідомлялося, що Макрон планував закликати Сі Цзіньпіна вжити впливу Пекіна на главу Кремля Володимира Путіна, щоб досягти миру в Україні.

Учора, 5 квітня, представник КНР у ЄС спростував твердження про "безмежну дружбу" Москви та Пекіна. Ці слова він назвав звичайною дипломатичною риторикою. Китайський дипломат Фу Цун стверджує, що КНР ніколи не ставала на бік Росії.

Також 5 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився з приводу зближення РФ і Китаю і попередив КНР про серйозні наслідки.