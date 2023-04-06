Великобритания планирует обучить 20 тысяч украинских защитников в 2023 году (фото)

В британском Минобороны показали, как проходит подготовка бойцов ВСУ. Пресс-служба министерства подчеркнула, что поддержка Украины остается непоколебимой.

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В Министерстве обороны Великобритании рассказали о планах обучить 20 тысяч защитников Украины в 2023 году. Об этом известно с поста, опубликованного пресс-службой в Твиттере.

"Поддержка Великобритании Украине остается непоколебимой, поскольку мы стремимся обучить 20 тысяч новобранцев в 2023 году", — заявили в британском Минобороны.

Также защитники Великобритании поделились фото с учений украинских солдат. Они сообщили, что уже подготовили более 10 тысяч воинов.

"Операция "Интерфлекс" продолжает подготовку личного состава Вооруженных Сил Украины, на сегодняшний день уже подготовлено более 10 тысяч новобранцев", — подчеркнула пресс-служба министерства.

Фото: Министерство обороны Великобритании Фото: Министерство обороны Великобритании Фото: Министерство обороны Великобритании

Напомним, 5 апреля во Львовском городском совете рассказали о новой разработке для ВСУ — полноприводной баге. Машину назвали "Гуркіт", и она уникальна благодаря своей конструкции.

Уже сегодня, 6 апреля, в Госпогранслужбе показали кадры эвакуации раненых защитников Украины из Бахмута. На видео бойцу пообещали довезти его за 5-7 минут до медиков. Операцию провели в подвале.

Также сегодня в соцсетях появилось видео уничтожения украинскими артиллеристами вражеской радиолокационной станции. Украинские бойцы ликвидировали новейшую российскую РЛС "Репейник", получив ее координаты.