Великобританія планує навчити 20 тисяч українських захисників у 2023 році (фото)

У британському Міноборони показали, як проходить підготовка бійців ЗСУ. Пресслужба міністерства підкреслила, що підтримка України залишається непохитною.

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У Міністерстві оборони Великобританії розповіли про плани навчити 20 тисяч оборонців України у 2023 році. Про це відомо з поста, опублікованого пресслужбою у Твіттері.

"Підтримка Великобританії Україні залишається непохитною, оскільки ми прагнемо навчити 20 тисяч новобранців у 2023 році", — заявили у британському Міноборони.

Також оборонці Великобританії поділились фото з навчань українських солдатів. Вони повідомили, що підготували вже понад 10 тисяч захисників.

"Операція "Інтерфлекс" продовжує підготовку особового складу Збройних Сил України, на сьогодні вже підготовлено понад 10 тисяч новобранців", — підкреслила пресслужба міністерства.

Фото: Міністерство оборони Великобританії Фото: Міністерство оборони Великобританії Фото: Міністерство оборони Великобританії

Нагадаємо, 5 квітня у Львівській міській раді розповіли про нову розробку для ЗСУ — повнопривідного багі. Машину назвали "Гуркіт", і вона є унікальною завдяки своїй конструкції.

Вже сьогодні, 6 квітня, у Держприкордонслужбі показали кадри евакуації поранених захисників України з Бахмута. На відео бійцю пообіцяли довезти його за 5-7 хвилин до медиків. Операцію провели у підвалі.

Також сьогодні у соцмережах з’явилось відео знищення українськими артилеристами ворожої радіолокаційної станції. Українські бійці ліквідували новітню російську РЛС "Репейник", отримавши її координати.