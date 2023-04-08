180 тысяч километров: Украина является наиболее заминированной страной мира, — Минобороны

По словам замминистра обороны Александра Павлюка, на очищение территории Украины от взрывоопасных материалов могут потребоваться десятилетия.

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Украина является наиболее заминированной страной мира. Площадь загрязненной взрывоопасными предметами территории составляет 180 тысяч квадратных километров. Об этом заявил замминистра обороны Александр Павлюк у себя в Telegram.

"Мы постоянно повышаем наши возможности в области разминирования: увеличиваем количество подразделений, учим специалистов, получаем помощь и оборудование от партнеров. Однако объем работы очень серьезный", — написал он.

По словам Павлюка, если темпы разминирования останутся прежними, то на очищение территории Украины от взрывоопасных материалов потребуются десятилетия. Поэтому в Минобороны предлагают привлечь как можно большее количество производителей из Украины.

Замминистра обороны отметил, что не так давно провел совещание с представителями различных ведомств и предприятий. Сейчас идет работа над организацией массового производства оборудования, необходимого для разминирования.

"Это и комплекты саперов, и техника для перевозки личного состава, для обнаруженных боеприпасов, для разминирования, роботизированные платформы, тралы для разминирования местности", — написал Павлюк.

Ранее сообщалось, что ВСУ разгромили ударную группировку ВС РФ в районе Угледара. С начала недели в операционной зоне "Таврия" российские оккупанты совершили 1462 обстрела, правда, их интенсивность снизилась на треть по сравнению с началом февраля из-за снарядного голода.

Также напомним, что Россия отказалась обменять военнопленных мусульман "всех на всех". В Офисе президента рассказали, что эта инициатива — одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская переговорная сторона, чтобы обменять больше пленных.

В Польше открыли центр ремонта Т-64 для Украины. Польская Bumar-Labędy и "Укробронпром" создали технологический центр, занимающийся ремонтом танков Т-64, их обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния.