180 тисяч кілометрів: Україна є найбільш замінованою країною світу, — Міноборони

За словами заступника міністра оборони Олександра Павлюка, на очищення території України від вибухонебезпечних матеріалів можуть знадобитися десятиліття.

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Україна є найзамінованішою країною світу. Площа забрудненої вибухонебезпечними предметами території складає 180 тисяч квадратних кілометрів. Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк у себе в Telegram.

"Ми постійно підвищуємо наші можливості в галузі розмінування: збільшуємо кількість підрозділів, вчимо фахівців, отримуємо допомогу та обладнання від партнерів. Проте обсяг роботи дуже серйозний", — написав він.

За словами Павлюка, якщо темпи розмінування залишаться незмінними, то на очищення території України від вибухонебезпечних матеріалів знадобляться десятиліття. Тому до Міноборони пропонують залучити якнайбільшу кількість виробників з України.

Заступник міністра оборони зазначив, що нещодавно провів нараду з представниками різних відомств та підприємств. Наразі триває робота над організацією масового виробництва обладнання, необхідного для розмінування.

"Це і комплекти саперів, і техніка для перевезення особового складу, для виявлених боєприпасів, розмінування, роботизовані платформи, трали для розмінування місцевості", — написав Павлюк.

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