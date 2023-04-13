Убийство Татарского: "прибывший из Киева" заказчик оказался жителем Донбасса, — росСМИ (фото)

У подозреваемого Юрия Денисова, по словам журналистов, есть родственники в Тюменской области, а сам он якобы участвовал в Революции Достоинства и в соцсетях поддерживал пророссийских боевиков "Л/ДНР".

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У причастного к теракту с подрывом российского военкора Владлена Татарского 35-летнего Юрия Денисова нашлись родственники в России, а сам он оказался жителем города Снежное Горловского района Донецкой области, который с 2014 года находится в российской оккупации. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает российское медиа Mash.

Журналисты выяснили, что Денисов вел активную жизнь в соцсетях до лета 2016 года: найдено около 1000 фотографий.

Юрий Денисов Фото: Mash Фото Юрия Денисова Фото: Mash

"Фотосессии уровня "с пацанами на шашлыках", "на рыбалке", "на работе", где Юрий любил хвастаться развитой мускулатурой и камуфляжной формой ЧОПа, чередовались с более интересным контентом", — пишет росСМИ.

По данным российского медиа, в 2014 году Денисов якобы принимал активное участие в Евромайдане и параллельно ставил лайки пабликам, связанным с пророссийскими боевиками "Л/ДНР"

При этому у него нашли родственников в Тюменской области России.

"Мы попытались связать с его родственниками: в частности, с 62-летней тетей из Сургута. Женщина не захотела общаться — услышав, что ей звонят журналисты, сбросила вызов и больше не взяла трубку", — пишет Mash.

В ФСБ нашли виновного в убийстве Владлена Татарского

13 апреля росСМИ сообщили, что ФСБ установила личность мужчины, передавшего Дарье Треповой бюст со взрывным устройством, который она затем вручила военкору Владлену Татарскому. Подозреваемым считают украинца Юрия Денисова.

Российские силовики утверждают, что Денисов прибыл из Киева в феврале 2023 года через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения о Татарском. Также отмечается, что после смерти Татарского "организатор" его убийства вылетел на самолете из России через Армению в Турцию.

Убийство военкора Владлена Татарского

Напомним, 2 апреля в российском городе Санкт-Петербург в кафе "Street food bar" произошел взрыв, в результате которого погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский (Максим Фомин).

По данным росСМИ, кафе принадлежит владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. По данным российских спецслужб, использовалась взрывчатка мощностью около 200-250 граммов тротила, которой была заполнена подаренная пропагандисту статуэтка.

В отчете Института изучения войны (ISW) от 2 апреля говорится, что убийство российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского могло быть задумано как предупреждение основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который все чаще критикует решения Кремля касательно войны в Украине.

3 апреля подозреваемую в подрыве Татарского Дарью Трепову задержали силовики РФ. Российские СМИ сообщали, в Санкт-Петербург из Москвы Дарья Трепова приехала в конце марта текущего года и сняла квартиру неподалеку от кафе, где произошел взрыв. Незадолго до трагедии друзьям Дарья рассказывала, что нашла работу, якобы на неких украинских журналистов.