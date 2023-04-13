Вбивство Татарського: замовник, що "прибув з Києва", виявився жителем Донбасу, — росЗМІ (фото)

У підозрюваного Юрія Денісова, за словами журналістів, є родичі в Тюменській області, а сам він нібито брав участь у Революції Гідності та у соцмережах підтримував проросійських бойовиків "Л/ДНР".

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У причетного до теракту з підривом російського воєнкору Владлена Татарського 35-річного Юрія Денисова знайшлися родичі в Росії, а сам він виявився мешканцем міста Сніжне Горлівського району Донецької області, яке з 2014 року перебуває в російській окупації. Про це у четвер, 13 квітня, повідомляє російське медіа Mash.

Журналісти з'ясували, що Денисов вів активне життя в соцмережах до літа 2016: знайдено близько 1000 фотографій.

Юрій Денисов Фото: Mash Фото Юрія Денісова Фото: Mash

"Фотосесії рівня "з пацанами на шашликах", "на рибалці", "на роботі", де Юрій любив хвалитися розвиненою мускулатурою та камуфляжною формою ЧОПу, чергувалися з цікавішим контентом", — пише росЗМІ.

За даними російського медіа, у 2014 році Денисов нібито брав активну участь у Євромайдані та паралельно ставив лайки пабликам, пов'язаним із проросійськими бойовиками "Л/ДНР"

При цьому у нього знайшли родичів у Тюменській області Росії.

"Ми спробували пов'язати з його родичами: зокрема, з 62-річною тіткою із Сургута. Жінка не захотіла спілкуватися — почувши, що їй дзвонять журналісти, скинула виклик і більше не взяла слухавку", — пише Mash.

У ФСБ знайшли винного у вбивстві Владлена Татарського

13 квітня росЗМІ повідомили, що ФСБ встановила особу чоловіка, який передав Дар'ї Треповій бюст з вибуховим пристроєм, яке вона потім вручила військкору Владлену Татарському. Підозрюваним вважають українця Юрія Денісова.

Російські силовики стверджують, що Денисов прибув із Києва у лютому 2023 року через територію Латвії до московського регіону, де збирав відомості про Татарський. Також зазначається, що після смерті Татарського "організатор" його вбивства вилетів літаком з Росії через Вірменію до Туреччини.

Вбивство військкора Владлена Татарського

Нагадаємо, 2 квітня в російському місті Санкт-Петербург у кафе "Street food bar" стався вибух, внаслідок якого загинув російський військкор та пропагандист Владлен Татарський (Максим Фомін).

За даними росЗМІ, кафе належить власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. За даними російських спецслужб, використовувалась вибухівка потужністю близько 200-250 грамів тротилу, якою була заповнена подарована пропагандисту статуетка.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 квітня йдеться, що вбивство російського військкора та пропагандиста Владлена Татарського могло бути задумане як попередження засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, який все частіше критикує рішення Кремля щодо війни в Україні.

3 квітня підозрювану в підриві Татарського Дар'ю Трепову затримали силовики РФ. Російські ЗМІ повідомляли, що до Санкт-Петербурга з Москви Дар'я Трепова приїхала наприкінці березня поточного року і зняла квартиру неподалік кафе, де стався вибух. Незадовго до трагедії друзям Дар'я розповідала, що знайшла роботу, нібито на українських журналістів.