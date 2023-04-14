Новая бригада "Гвардии Наступления": командир рассказал о зарождении и достижениях "Хартии" (видео)

Командир бригады Игорь Оболенский заявил, что в подразделении соединились военные знания и гражданская креативность, что дает мощные результаты. Добровольцы из состава "Хартии" принимали участие в освобождении Харьковской области и в боях в Луганской области, хотя все вступили в войско без боевого опыта.

Related video

О новой, уже девятой бригаде "Гвардии наступления" рассказал вчера, 13 апреля, командир 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Игорь Оболенский. Записью разговора поделились в соцсетях подразделения.

По словам командира, "Хартия" зародилась в Харьковской области и состоит из добровольцев, которые по разным причинам не смогли попасть в состав Вооруженных сил, Нацгвардии и других военных формирований.

"Но у них было большое желание защищать наше государство, поэтому они нашли возможность — взяли в руки оружие, научились и пошли защищать", — подчеркнул Оболенский.

Он рассказал, что добровольческая бригада сформировалась из людей, не имеющих военного опыта, однако упорно учившихся.

"Учителя, менеджеры, художники, певцы присоединились к этому подразделению и с большим желанием хватали информацию военных", — отметил защитник Украины.

Командир заявил, что сочетание военных знаний с гражданской креативностью дает мощные результаты.

Бойцы "Хартии" принимали участие в освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области, а также в боях в селе Стельмаховка в Луганской области.

"Подразделение начало свой путь в Харьковской области, в настоящее время оно находится на других территориях государства и продолжает выполнять задачи", — сказал Оболенский.

О том, что "Хартия" присоединяется к "Гвардии наступления", стало известно 11 апреля.

Напомним, 13 апреля в батальоне ТРО ВСУ показали кадры боев в Бахмуте. Военные отметили, что в городе-крепости минута равна годам.

Ранее, 12 апреля, в ГСЧС объяснили, почему чрезвычайно важно спасать животных во время войны. Спасатели подчеркнули, что четверолапые тоже испытывают страх и боль.