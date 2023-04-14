Нова бригада "Гвардії Наступу": командир розповів про зародження та досягнення "Хартії" (відео)

Командир бригади Ігор Оболєнський заявив, що у підрозділі поєдналися військові знання та цивільна креативність, і це дає потужні результати. Добровольці зі складу "Хартії" брали участь у звільненні Харківської області та у боях на Луганщині, хоча усі вступили у військо без бойового досвіду.

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Про нову, вже дев’яту бригаду "Гвардії наступу" розповів вчора, 13 квітня, командир 13 бригади Національної гвардії України "Хартія" Ігор Оболєнський. Записом розмови поділились у соцмережах підрозділу.

За словами командира, "Хартія" зародилася на Харківщині та складається з добровольців, які з різних причин не змогли потрапити до складу Збройних сил, Нацгвардії та інших військових формувань.

"Але вони мали велике бажання захищати нашу державу, тому вони знайшли можливість — взяли до рук зброю, навчилися і пішли захищати", — підкреслив Оболєнський.

Він розповів, що добровольча бригада сформувалася з людей, які не мали військового досвіду, однак наполегливо вчилися.

"Вчителі, менеджери, художники, співаки доєдналися до цього підрозділу і з великим бажанням хапали інформацію військових", — зазначив захисник України.

Командир заявив, що поєднання військових знань з цивільною креативністю дає потужні результати.

Бійці "Хартії" брали участь у звільненні села Руська Лозова у Харківській області, а також боях у селі Стельмахівка в Луганській області.

"Підрозділ розпочав свій шлях на Харківщині, на цей час він знаходиться на інших територіях держави та продовжує виконувати завдання", — сказав Оболєнський.

Про те, що "Хартія" доєднується до "Гвардії наступу", стало відомо 11 квітня.

Нагадаємо, 13 квітня у батальйоні ТРО ЗСУ показали кадри боїв у Бахмуті. Військові зазначили, що в місті-фортеці хвилина дорівнює рокам.

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