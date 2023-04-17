Как достичь внезапности: The Economist о трудностях украинского контрнаступления

Россия создает многоуровневые линии обороны на временно оккупированных территориях, поэтому украинским военным предстоит решить многие вызовы для успеха.

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Украинская армия планирует начать свое контрнаступление, чтобы освободить захваченные РФ части территории, а также отомстить за побратимов, замученных оккупантами. Однако Украине предстоит решить многие проблемные вопросы. Об этом сообщает The Economist.

В Украине очень ограниченное количество людей знает о планах контрнаступления. Несмотря на это, РФ не стоит в стороне, поэтому активно выстраивает линии обороны, особенно в Запорожской области в ожидании наступления на Мелитополь. Количество сил, которые Украина привлечет для наступления, неизвестно.

Какие вызовы стоят перед Украиной для контрнаступления?

Самым главным для украинского наступления является вопрос, как добиться неожиданности. РФ способна выявить накопление сил ВСУ на определенном направлении, что позволит заранее укрепить эти направления. Поэтому, по мнению генерал-майора в отставке Мика Райана, Украине нужно обмануть врага, а также скрыть скопления своих войск и штабов. Российских оккупантов Силы обороны могут запутать серией небольших ударов, а не делать пару больших операций. Такая тактика была уже во время освобождения Харьковской области, потому что акцент делался на Херсон.

Если ВСУ смогут это сделать, то дальше будут другие вызовы:

быстрое перебрасывание сил в места прорыва;

дополнительные силы ПВО для прикрытия войск от российской авиации;

преодоление рек и минных полей;

обход серии оборонительных укреплений

Время начала операций неизвестно, однако одним из факторов будет погода. Американские аналитики разведки считают, что земля на востоке Украины будет оставаться вязкой до начала мая. В издании пишут, что оптимальным вариантом для некоторых западных стран было бы, если Путин отдал приказ о полудобровольном отступлении, как это было в Херсонской области. Таким образом, чиновники хотят убедить российского лидера, что новая волна мобилизации будет политически рискованной.

В то же время, аналитики уверены, что Путин выберет новую волну мобилизации вместо переговоров, для этого уже приняли закон об электронных повестках и ряд ограничений для тех, кто пытается избежать мобилизации.

Напомним, 16 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение о контрнаступлении ВСУ будет принимать главнокомандующий Валерий Залужный после анализа ситуации на фронте.

17 апреля Владимир Путин заявил, что Украина является очевидным приоритетом для российской армии, поэтому намерений останавливать войну у них нет.