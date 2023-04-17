Як досягнути раптовості: The Economist про труднощі українського контрнаступу

Росія створює багатошарові лінії оборони на тимчасово окупованих територіях, тому українським військовим треба буде вирішити багато викликів для успіху.

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Українська армія планує почати свій контрнаступ, щоб звільнити захоплені РФ частини території, а також мати змогу помститися за побратимів, яких закатували окупанти. Однак Україні треба буде вирішити багато проблемних питань. Про це повідомляє The Economist.

В Україні дуже обмежена кількість людей знає про плани контрнаступу. Попри це РФ не стоїть осторонь, тому активно вибудовує лінії оборони, особливо в Запорізькій області в очікуванні наступу на Мелітополь. Кількість сил, які Україна залучить для наступу, невідомі.

Які виклики стоять перед Україною для контрнаступу?

Найголовнішим для українського наступу є питання, як досягти несподіванки. РФ здатна виявити накопичення ЗСУ сил на певному напрямку, що дозволить заздалегідь укріпити ці напрямки. Тому на думку генерал-майора у відставці Міка Раяна, Україні треба надурити ворога, а також приховати скупчення своїх військ та штабів. Російських окупантів Сили оборони можуть заплутати серією невеликих ударів, а не робити пару великих операцій. Така тактика була вже під час звільнення Харківщини, бо весь акцент робився на Херсон.

Якщо ЗСУ зможуть це зробити, то далі будуть інші виклики:

швидке перекидання сил у місця прориву;

додаткові сили ППО для прикриття військ від російської авіації;

подолання річок та мінних полів;

обхід серії оборонних укріплень.

Час початку операцій невідомий, проте одним з факторів буде погода. Американські аналітики розвідки вважають, що земля на сході України залишатиметься в'язкою до початку травня. У виданні пишуть, що оптимальним варіантом для деяких західних країн було б, якби Путін віддав наказ про напівдобровільний відступ, як це було у Херсонській області. Таким чином чиновники хочуть переконати російського лідера, що нова хвиля мобілізації буде політично ризикованою.

Водночас аналітики впевнені, що Путін обере нову хвилю мобілізації замість переговорів, задля цього вже прийняли закон про електронні повістки й низку обмежень для тих, хто намагається уникнути мобілізації.

Нагадаємо, 16 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рішення про контрнаступ ЗСУ ухвалюватиме головнокомандувач Валерій Залужний після аналізу ситуації на фронті.

17 квітня Володимир Путін заявив, що Україна є очевидним пріоритетом для російської армії, тому намірів зупиняти війну в них немає.