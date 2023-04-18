"Нарушение своих законов": в Швейцарии объяснили отказ в реэкспорте оружия в Украину

По словам президента Берсе, страну "нельзя просить нарушать ее собственные законы", которые не позволяют поставки оружия воюющим государствам.

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Во вторник, 18 апреля, обсуждая возможность реэкспорта швейцарского оружия в Украину, президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что сейчас об этом не может быть и речи. Это произошло на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет CNN.

"Страну нельзя заставлять нарушать собственные законы", – сказал глава Швейцарии.

Он отметил, что, несмотря на продолжающиеся дискуссии об изменении позиции в отношении реэкспорта оружия в Украину, в настоящее время об этом не может быть и речи, поскольку швейцарский закон "ясно об этом говорит".

Предыстория

Швейцария является нейтральной страной с 1815 года, и ее законодательство гарантирует, что она не будет напрямую или косвенно отправлять оружие воюющим странам. С тех пор как Россия начала войну с Украиной, Берн подвергся растущему давлению со стороны европейских государств, требующих разрешить реэкспорт оружия в Украину.

Однако Швейцария уже нарушила свой нейтральный статус вскоре после начала войны, поддержав антироссийские санкции ЕС весной 2022 года. По словам Берсе, Берн серьезно относится к ограничениям и делает все возможное, чтобы обеспечить их соблюдение.

Напомним, 18 апреля, председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот подверг критике нейтральную позицию Швейцарии по отношению к полномасштабному вторжению РФ в Украину. Представитель немецкого парламента накануне визита президента Алена Берсе в Берлин призвал его определиться, чью сторону в войне с Украиной займет "свободолюбивая" Швейцария.

6 марта Верховная палата парламента Швейцария отклонила предложение об отмене запрета реэкспорта оружия в Украину, произведенного конфедерацией. Отменить запрет на реэкспорт, который введен в связи с политикой нейтралитета Швейцарии, просили Германия, Испания и Дания.

7 марта Чехия вслед за Германией отправила запрос в Швейцарию на покупку танков Leopard 2. На хранении у швейцарской армии находится 96 танков, из которых Минобороны необходимо 34 машины, остальные Leopard 2 могут продать союзникам.