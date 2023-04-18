"Порушення своїх законів": у Швейцарії пояснили відмову у реекспорті зброї в Україну

За словами президента Берсе, країну "не можна просити порушувати її власні закони", які не дозволяють постачання зброї воюючим державам.

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У вівторок, 18 квітня, обговорюючи можливість реекспорту швейцарської зброї в Україну, президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що зараз про це не може бути й мови. Це сталося на спільній пресконференції у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, пише CNN.

"Країну не можна змушувати порушувати власні закони", — сказав глава Швейцарії.

Він зазначив, що, попри дискусії про зміну позиції щодо реекспорту зброї в Україну, наразі про це не може бути й мови, оскільки швейцарський закон "ясно про це говорить".

Передісторія

Швейцарія є нейтральною країною з 1815 року, і її законодавство гарантує, що вона не відправлятиме безпосередньо чи опосередковано зброю воюючим країнам. Відколи Росія розпочала війну з Україною, Берн зазнав зростаючого тиску з боку європейських держав, які вимагають дозволити реекспорт зброї в Україну.

Однак Швейцарія вже порушила свій нейтральний статус невдовзі після початку війни, підтримавши антиросійські санкції ЄС навесні 2022 року. За словами Берсе, Берн серйозно ставиться до обмежень і робить все можливе, щоб забезпечити їхнє дотримання.

Нагадаємо, 18 квітня, голова комітету Бундестагу із закордонних справ Міхаель Рот розкритикував нейтральну позицію Швейцарії щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Представник німецького парламенту напередодні візиту президента Алена Берсе до Берліна закликав його визначитися, чий бік у війні з Україною займе "свободолюбна" Швейцарія.

6 березня Верховна палата парламенту Швейцарії відхилила пропозицію про скасування заборони реекспорту зброї в Україну, виготовленої конфедерацією. Скасувати заборону на реекспорт, яку запроваджено у зв'язку з політикою нейтралітету Швейцарії, просили Німеччина, Іспанія та Данія.

7 березня Чехія слідом за Німеччиною надіслала запит до Швейцарії на купівлю танків Leopard 2. На зберіганні у швейцарської армії знаходиться 96 танків, з яких Міноборони необхідно 34 машини, решту Leopard 2 можуть продати союзникам.