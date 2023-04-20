Пытал участников АТО под Харьковом: Украина объявила о подозрении подполковнику РФ (фото)

В прокуратуре передают, что издевательства над плененными людьми приказывал совершать 41-летний подполковник из России с позывным "Морячок", которого планируют объявить в розыск.

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Правоохранители смогли идентифицировать подполковника российской армии, который отдавал приказы пытать бывших участников АТО в Харьковской области во время временной оккупации села Пески-Радьковские. Об этом сообщает официальный сайт офиса генерального прокурора.

Пытки над украинцами

По информации ведомства, 41-летний подполковник с позывным "Морячок" осуществлял на тот момент руководство военнослужащими 30-й мотострелковой бригады центрального округа России во время оккупации с. Пески-Радьковские.

"Он приказывал своим подчиненным пытать бывших участников АТО и гражданское население с целью получения данных о проукраински настроенных гражданах и военнослужащих ВСУ", — отмечается в сообщении.

По данным следствия, российские оккупанты избивали людей палками, держали по много дней в подвалах без воды и еды, били электрошокером и ставили некоторым бывшим участникам АТО клеймо на теле раскаленным железом.

Фото: Харьковская областная прокуратура

"Каждому незаконно задержанному человеку российские военные присваивали "порядковый номер" и приказывали отзываться на него. Для "профилактики" пленных заставляли копать окопы и убирать улицы", — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве сообщается, что подполковнику из России заочно объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас в прокуратуре решается вопрос об объявлении его в розыск.

Пытки на оккупированных территориях в Харьковской области

Осенью 2022 года, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, сотрудники правоохранительных органов начали расследования по факту многочисленных издевательств российскими военными над местными жителями.

В частности, во время оккупации пгт Казачья Лопань российские военные пытали людей в подвальном помещении так называемой "народной милиции".

В сентябре 2022 года, по данным главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, в районах Харьковской области, которые были освобождены в ходе наступления украинских войск, были обнаружены не менее 10 мест, где во время российской оккупации предположительно пытали людей.

К первым числам марта 2023 года, по данным главы областной полиции Владимира Тимошко, следователи обнаружили 25 камер пыток в освобожденных районах Харьковской области и более 900 тел убитых оккупантами мирных жителей.

Напомним, в октябре 2022 года местные жители деоккупированных сел в Харьковской области рассказали, какие пытки применяли к ним российские оккупанты.

Ранее, 17 апреля 2023 года, омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал в интервью, что почти каждый украинский защитник, побывавший в плену у российских оккупантов прошел через пытки.