Катував учасників АТО під Харковом: Україна оголосила про підозру підполковнику РФ (фото)

У прокуратурі передають, що знущання з полонених людей наказував здійснювати 41-річний підполковник з Росії з позивним "Морячок", якого планують оголосити в розшук.

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Правоохоронці змогли ідентифікувати підполковника російської армії, який наказував катувати колишніх учасників АТО в Харківській області під час тимчасової окупації села Піски-Радьківські. Про це повідомляє офіційний сайт офісу генерального прокурора.

Катування над українцями

За інформацією відомства, 41-річний підполковник з позивним "Морячок" здійснював на той момент керівництво військовослужбовцями 30-ї мотострілецької бригади центрального округу Росії під час окупації у с. Піски-Радьківські.

"Він наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та громадянське населення з метою отримання даних про проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ", — наголошується в повідомленні.

За даними слідства, російські окупанти били людей палицями, тримали багато днів у підвалах без води та їжі, били електрошокером і ставили деяким колишнім учасникам АТО тавро на тілі розпеченим залізом.

Фото: Харківська обласна прокуратура

"Кожній незаконно затриманій людині російські військові присвоювали "порядковий номер" і наказували відгукуватися на неї. Для "профілактики" полонених змушували копати окопи та прибирати вулиці", — повідомили в прокуратурі.

У відомстві повідомляється, що підполковнику з Росії заочно оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Зараз у прокуратурі вирішується питання про оголошення його у розшук.

Катування на окупованих територіях у Харківській області

Восени 2022 року, після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області, правоохоронці розпочали розслідування за фактом численних знущань російськими військовими над місцевими жителями.

Зокрема, під час окупації смт Козача Лопань російські військові катували людей у підвальному приміщенні так званої "народної міліції".

У вересні 2022 року, за даними голови Нацполіції України Ігоря Клименка, в районах Харківської області, що були звільнені в ході наступу українських військ, було виявлено не менше 10 місць, де під час російської окупації, ймовірно, катували людей.

До перших днів березня 2023 року, за даними голови обласної поліції Володимира Тимошка, слідчі виявили 25 камер катувань у звільнених районах Харківської області та понад 900 тіл убитих окупантами мирних жителів.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року місцеві жителі деокупованих сіл у Харківській області розповіли, які тортури застосовували до них російські окупанти.

Раніше, 17 квітня 2023 року, омбудсмен Дмитро Лубинець розповів в інтерв'ю, що майже кожен український захисник, який побував у полоні у російських окупантів, пройшов через тортури.