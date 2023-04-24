"Юбилейные удары" Украины по России: появилась реакция Госдепа

Госсекретарь США отказался комментировать "возможные документы разведки" и заявил, что решения о противодействии российской агрессии должны приниматься украинцами.

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В понедельник, 24 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на публикации СМИ о подготовке властями Украины ударов по России накануне годовщины полномасштабного вторжения. Об этом сообщает The Washington Post.

"Я не буду давать комментарии по поводу каких-либо возможных документов разведки.

Когда дело касается того, что Украина делает, чтобы оградить себя от российской агрессии, эти решения должны приниматься украинцами", — заявил Блинкен на пресс-конференции.

Удары Украины по РФ: как отреагировали у Зеленского

Несколькими часами ранее советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал опубликованную в западных СМИ информацию о подготовке Киевом ударов по территории Российской Федерации в своем Twitter-аккаунте.

"Так вот, подобные публикации (в The Washington Post — ред.) с обязательной ссылкой на "анонимные источники" выполняют только одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина является неразумной, инфантильной и импульсивной страной, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие. Сознательно или бессознательно это делается – другой вопрос", – говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что на самом деле Украина подходит к войне с "железной математической логикой".

"Нам нужны дальнобойные ракеты для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и различные виды авиации для защиты неба и уничтожения российских фортификационных сооружений. Это является главными составляющими успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь", – добавил он.

Скандальная публикация The Washington Post

Американские журналисты утверждают, что в феврале, когда до первой годовщины вторжения России в Украину оставались считанные дни, официальные лица в Киеве якобы были заняты разработкой планов массированной атаки на Москву.

"13 февраля, в день, когда, согласно документу АНБ, Буданов (глава ГУР Минобороны Украины) дал указание одному из своих офицеров быть готовым к операции, предположительно направленной на Новороссийск, Соединенные Штаты повторили свой публичный совет гражданам России немедленно покинуть страну. Неясно, что предупреждение предвосхитило агрессивный украинский удар, но, похоже, оно отражает уровень обеспокоенности в Вашингтоне по поводу нападений в связи с годовщиной", – говорится в публикации.

Кроме того, WP утверждает, что Киев якобы рассматривал возможность нанесения военно-морского удара с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск. Белый дом якобы опасался, что удары внутри России "могут спровоцировать агрессивный ответ Кремля".

Напомним, 12 апреля газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Украина была вынуждена отложить весеннее контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и непогоды. По данным издания, контрнаступлению также помешали "слитые" секретные документы США.

Ранее, 8 апреля, американское СМИ сообщало, что Вооруженные силы Украины расходуют в три раза меньше снарядов, нежели ВС РФ. Это стало возможным благодаря тому, что украинские бойцы более тщательно подбирают цели.