Жестокое избиение военного на Волыни: виновника отправили под ночной домашний арест

В спецпрокуратуре считают подобное решение суда слишком мягким, в связи с чем намерены его обжаловать. Правоохранители намерены добиться содержания под стражей с возможностью внести залог.

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Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения офицера одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковске, который ругал и избивал раненого подчиненного. Об этом сообщила спикер Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Татьяна Муравель.

Она рассказала, что Государственное бюро расследований просило суд о содержании под стражей для офицера, избившего военного. Также предстатели ведомства хотели, чтобы сумма залога для офицера составляла 800 тысяч грн.

Однако суд не удовлетворил эти просьбы и в результате мужчина получил только домашний арест в ночное время суток.

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона будет обжаловать избранную судом меру пресечения подозреваемому. Об этом сообщила спикер ведомства Юлия Шевченко.

"Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона не соглашается с указанным решением и будет оспаривать его. Спецпрокуроры будут требовать содержания (подозреваемого, — ред.) под стражей с правом внесения залога", — сказала Юлия Шевченко.

Избиение военного на Волыни: что об этом известно

16 апреля Наталья Мендель — сестра пострадавшего бойца — написала в Фейсбуке пост о том, что ее брата избил старший лейтенант. По словам женщины, причина была несерьезной: офицер избил младшего по званию военного только за то, что тот якобы пошел принимать душ не в ту кабинку.

"Этот изверг оставил его истекать кровью. Когда брата нашли, от травм у него отказали ноги, потому что у него была большая гематома головы, брат борется за жизнь в больнице, а эта мра*ь гуляет на свободе", — написала девушка.

Жена 41-летнего военного Татьяна Грищук подтвердила, что ее раненого мужа жестоко избили. У мужчины черепно-мозговая травма. Он уже может разговаривать, но ноги и руки его по-прежнему не слушаются.

В среду, 19 апреля, следователи территориального управления ГБР во Львове приступили к расследованию случая с жестоким избиением офицером раненого украинского солдата. Предварительно применить силу к раненому мужчине мог 22-летний старший лейтенант, который ранее стал участником смертельного ДТП.

В свою очередь Наталья Мендель подозревает в избиение брата Василия Арийчука.

Напомним, в начале марта в Житомирской области офицер жестоко избил ногами срочника в казарме.

18 апреля стало известно о случае избиения и унижений одного из военнослужащих 50-го полка НГУ им. полковника Семена Высочана в Ивано-Франковске. Офицера воинской части, избившего срочника в Ивано-Франковске, отстранили от выполнения служебных обязанностей, также ГБР было привлечено к служебной проверке.